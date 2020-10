Descomposición

Muchos han sido los rumores y dichos que se han dado en relación a la supuesta alianza que están conformando los partidos de oposición como el PRI, PAN, PRD, PBC, MC, PES, etc. No obstante, dirigentes como en el PAN han dado públicamente declaraciones en el sentido de que si bien se contempla una alianza, ésta no se daría si es con personajes como Jorge Hank.

Del lado de enfrente también han salido declaraciones similares donde se ponen condiciones y para los partidos chiquitos esto se ha interpretado como un agarrón de egos entre los partidos “grandes” para imponer a su "gallo".

Sin embargo, para muchos militantes de estos partidos que podrían conformar el bloque amplio han apuntado que más allá de pensar hoy en un candidato, los dirigentes deben de tener un cable a tierra y darse cuenta que ningún partido goza de la simpatía del electorado, ese mismo desdén hacia ellos ha permitido la posibilidad de que se forme el bloque.

Para los militantes y simpatizantes de los partidos interesados, los dirigentes se han visto enfrascados en algo que debería de preocuparles luego de hacer el trabajo más importante que es recuperar el reconocimiento del electorado, siendo oposición, dicen-, es más sencillo poder asumir una postura crítica ante la hegemonía del partido en el poder demostrando además de que son conscientes de las necesidades que requiere el estado, siendo los partidos del bloque un mero vehículo para darle al estado la estabilidad que necesita.

Aún así dicen que Enrique Méndez, dirigente del PAN, y Carlos Jiménez, del PRI, siguen peleando sobre si será Jorge o Héctor Osuna Jaime el abanderado, olvidando que más allá de un candidato, si tienen oportunidad de ganar es gracias a la oferta política que pueda construir y no una figura únicamente.

Casa llena con Mora

El que tuvo casa llena, con sus debidas medidas de sanidad, fue Carlos Mora Álvarez, quien el jueves pasado realizó la tercera de las presentaciones de su libro “Los Dones”.

En esta ocasión fue en la ciudad de Tijuana, previamente ya había tenido un acto similar en Mexicali y otro en Ciudad de México.

El empresario bajacaliforniano vicepresidente de Grupo Vidanta convocó en sus presentaciones a la crema y nada de la sociedad y la política de las tres ciudades, pues acudieron líderes empresariales y políticos de más alto nivel.

Ellos atestiguaron el éxito literario que incluye historias de Slim, Shcherer, Granados, Servitje, Alemán, Zedillo, entre muchos otros personajes destacados.

Relajados

Si bien Rosarito es el municipio con menor número de contagios de Covid-19 en el Estado, lo cierto es que cada vez las medidas sanitarias están más relajadas, así se puede ver que ya hasta se organizan eventos masivos donde la sana distancia o el uso de cubrebocas no parece ser tan importante para evitar los contagios.

Hace sólo unas semanas, se realizó una cabalgata para celebrar la Fiestas de las Fronteras, y aunque los organizadores anunciaron que no habría tanta participación ni tampoco gran pachanga, al finalizar la misma, como ya es costumbre, los participantes no hicieron mucho caso y aquello se volvió todo un festejo, como en sus mejores tiempos, avalados por el propio ayuntamiento.

Fotografías y videos circularon en redes sociales del gran número de asistentes que superó incluso el de otros años, no cabía ni un alma más, dirían algunos.

Lo mismo pasa en restaurantes y qué decir de bares y clubes de playa, donde la gente se aglomera y se les puede ver prácticamente llenos, sobre todo los fines de semana, es decir, pareciera que se confía mucho en la suerte o en los números. Demasiado tal vez.