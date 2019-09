Deporte y seguridad

La historia del deporte se remonta a miles de años atrás. Ya en el año 4000 a.C. se piensa que eran practicados por la sociedad china, ya que han sido encontrados diversos utensilios que llevan a pensar que realizaban diferentes tipos de deporte.

También los hombres primitivos lo practicaban, de una manera diferente, no con herramientas, pero sí en sus tareas diarias; corrían para escapar de los animales superiores, luchaban contra sus enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. También en el Antiguo Egipto se practicaban deportes como la natación y la pesca, para conseguir sobrevivir sin necesidad de muchas de las comodidades que posteriormente fueron surgiendo. Al oeste de Grecia existe una pequeña localidad llamada Katakolon y es conocida como la "puerta de entrada a Olimpia" ya que se encuentra justo al oeste de la antigua ciudad de Olimpia, que fue la cuna de los Juegos Olímpicos. Ahí se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos, en esa ciudad está el Museo Arqueológico de Olimpia y ahí se encuentra una estatua de Niké, la diosa de la victoria o del deporte, representada por una mujer alada, otra representación es la llamada Victoria de Samotracia que se encuentra actualmente en el museo del Louvre. El deporte siempre ha estado vinculado a la historia del hombre, no por algo se suspendían guerras y batallas en aras de competir, por saber qué persona era la que corría más rápido, saltaba más alto y era considerada la más fuerte. Actualmente en nuestro país existe una gran percepción de inseguridad, principalmente por la pérdida de valores en el seno familiar, y el deporte puede y debe ser una solución al problema de desintegración familiar, una de las actividades que se deben promover es la práctica del deporte individual y colectivo, decir que en las escuelas se practica el deporte es falso, con una educación primaria de 4 horas al día, 5 días a la semana es completamente inviable. Pongamos como ejemplo nuestra ciudad de Mexicali, ninguna instalación deportiva debería cobrar por practicar el deporte, sí parte de los presupuestos que se destinan a la seguridad pública se invirtieran en el deporte, la juventud cachanilla no estaría jugando en la calle o en campos deportivos indignos para practicar cualquier deporte o en campos en donde ninguna autoridad se hace responsable de su mantenimiento, recursos que serían suficientes para construir campos de béisbol, de fútbol, canchas de básquetbol, volibol y proveer de material deportivo todas las colonias de esta ciudad. Zonas como los Santorales, Valle de Puebla y Hacienda Los Portales, tienen necesidad urgente de que cuenten con infraestructura deportiva. De igual manera se podrían rehabilitar todos los parques que tiene esta ciudad y construir todos aquellos espacios que están destinados al mismo fin, se combatiría el ocio, el sedentarismo y la obesidad al mismo tiempo. Lo anterior puede ser una solución pero no por eso se debe dejar de combatir al crimen, el robo de automóviles, el robo a casa habitación, los asaltos a los comercios y a las personas, estas actividades delincuenciales se deben perseguir y encarcelar a los culpables, no es diciéndoles todos los días que ya se porten bien, esas personas prefieren delinquir que ponerse a trabajar de modo legal, la delincuencia es una actividad muy rentable y mientras no se le combata así seguirá siendo.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.