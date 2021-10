Si te interesa tener un día productivo, tienes que serlo en la primera hora del día. Y cuando logras ser efectivo en la primera hora esto tiene un profundo efecto en tu voluntad y en tu productividad. Veamos. EL IMPACTO DIGITAL El smartphone es sin duda una herramienta muy poderosa actualmente, no tiene caso demostrarlo. Sin embargo, acorde con Jim Kwik, Coach del cerebro, hay tres aspectos que necesitamos estar conscientes y que nos afectan. El primero de ellos es el exceso de información que recibimos cada día al estar conectados intermitentemente. El segundo es lo que el neurocientífico Manfred Sptizer llama demencia digital. Es cuando el abuso de lo digital va provocando la disminución de nuestras habilidades cognitivas. De una manera muy grafica observa que el celular nos va haciendo más tontos. Ejemplo que pone: cuando alguien no da su número de teléfono, inmediatamente lo marcamos en nuestro celular, en lugar de escribirlo o expresarlo en voz alta para ejercitar nuestra memoria. Una suma sencilla ya no podemos hacerla sin la calculadora. Y por último las distracciones que provoca el mundo digital. Si con frecuencia atendemos los whatsapp, los correos, las redes sociales, es prácticamente imposible que te concentres en una tarea. QUÉ HACER Siguiendo con Kwik, recomienda lo siguiente: lo peor que puedes hacer es usar tu celular en la primera hora del día. Y lo aclara con lo siguiente: las personas exitosas tienen lista de cosas por hacer cada día, pero también tiene lista de cosas de NO hacer, ya que están muy conscientes de las actividades que les quitan tiempo y productividad. Hay dos consecuencias negativas de usar el celular en la primera hora del día. Se calcula que revisamos el teléfono 150 veces al día, y esto nos va llevando a una adicción al mundo digital, estamos acostumbrando nuestra mente a estar distraídos. Y la segunda es que al estar constantemente pendiente de mensajes y correos nos pasamos en un estado reactivo, atendiendo las en esa idea de los demás, en lugar de estar enfocados en una agenda propia. Conclusión estimado lector, hay que hacer un uso inteligente del mundo digital, el cual por la facilidad que proporciona el smartphone estamos constantemente accediendo a él. Termino con una frase del mismo Jim Kwik: si un huevo se rompe por una fuerza externa, termina la vida. Si el huevo se rompe por una fuerza interna la vida comienza. Las grandes cosas siempre comienzan desde adentro.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.