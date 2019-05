Delitos electorales por dependencias oficiales

La credencial para votar con fotografía tiene un valor jurídico de identidad derivado de la Ley de Población para identificarse.

En muchas dependencias oficiales, así como a la entrada de fraccionamientos privados, hasta en algunos lugares recreativos, es común que soliciten y recojan como garantía un documento de identidad, incluso algunos exigen que para formalizarlo más sea tu credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La realidad es que, en las casetas de los fraccionamientos habitacionales y lugares recreativos con renta de equipo para su actividad, cometen un delito temporal al retener la credencial de elector de los visitantes, pues por ningún motivo se justifica quedarse con la credencial de elector, ni siquiera las dependencias gubernamentales, que piden esta credencial para ingresar a sus instalaciones.

Ante estas prácticas y en estos momentos que nuestro estado se aproxima a una jornada electoral la pregunta generalizada es: ¿Pueden retener o recoger mi credencial para votar expedida por el INE para entrar a un lugar público o privado?

La respuesta la encontramos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014; en su capítulo II, respecto a delitos en Materia Electoral, en su Artículo 7. Se lee “Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos; VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

De una interpretación textual de las fracciones V y VI del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales es posible concluir que, cuando te piden la credencial para votar (INE) como requisito de acceso a las expuestas líneas arriba o a cualquier lugar y “se quedan con ella” en tanto estás dentro de dicho lugar, están cometiendo un delito electoral.

Es de comprender que cualquier lugar puede y tiene derecho a tener controles internos de acceso y seguridad, pero puedes mostrarla para identificarte, más no entregándola. En todo caso, lo adecuado sería entregar cualquier otro tipo de identificación, el personal contratado para la vigilancia puede pedir una identificación, pero no es necesario que se la quede, basta con anotar los datos, pero sin quedársela.

Ahora bien, la conducta por la cual te piden mostrar tu INE como requisito para entrar a un lugar no recae en este supuesto, no configura un delito. Es decir, cuando vas a un bar y te piden que muestres tu INE para poder comprobar tu mayoría de edad, no están cometiendo un delito electoral, tampoco existe delito cuando solicitan tu INE para la realización de un trámite legal.

El problema se resolvería con una Cédula de Identidad a la que por cierto en México siempre le han sacado la vuelta los gobiernos federales.

* El autor es presidente de la Comisión de Difusión del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad de la Californias Internacional.