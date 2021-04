Del 2 no pasa

Es una realidad que en los negocios como en la vida misma influye la mercadotecnia, el darte a conoce, es un aspecto fundamental. Lo vemos de una manera muy clara: los que ganan en el mercado no son los mejores productos o servicios, tampoco los que tienen la mejor calidad, sino los que están mejor promovidos, los más conocidos, los que ya tienen buena fama y la mantienen.

Caso Apple.

Un servidor es gran admirador de Steve Jobs, y un usuario de los productos de Apple, como es el caso del iPhone y del iPad. Sin embargo hay que reconocer que los productos de Samsung tienen mejores características que los de Apple: más memoria, mejor pantalla, y además cuestan menos. Y aunque Samsung ha vendido 10 millones más de celulares que Apple, en el mercado de la telefonía Apple supera el tamaño de Samsung. Y en el mercado de las tabletas, el iPad supera a Amazon y Samsung juntos.

Apple hace buenos productos, pero es en mercadotecnia donde supera ampliamente a la competencia.

Y es tan efectiva la mercadotecnia en Apple que facilita mucho la tarea de vender. Cuando uno ingresa a una tienda Apple el personal que te atiende no se esfuerza mucho en venderte algo, ya uno trae la idea de lo que le interesa comprar.

Aplicaciones prácticas.

Esto de la mercadotecnia nos puede servir a nivel personal tanto como para los negocios. Una primera sería que no estamos en un negocio o empleo X, sino que estamos en el negocio de la mercadotecnia de X.

Y que si soy empleado de una empresa, estoy en el negocio de la mercadotecnia de nuestro persona, y esto se logra primordialmente a través del espíritu de servicio a los demás, de hacer más de lo que me corresponde hacer, de que nuestra contribución a los resultados de la empresa u organización sean mayores a los insumos que me corresponden, labor de voluntario en labores altruistas, etc.

Y cuando se promueve de manera correcta lo más seguro es que se vaya convirtiendo en una figura indispensable. Y cuando esto se alcanza la posibilidad de que te recorten o eliminen tu puesto se reduce al mínimo.

Y en el caso de las empresas te pasa lo que a Apple, sin que técnicamente seas el mejor eres la que más ingresos y rentabilidad genera. Creo que nos convendrá en adelante tener más en cuenta la mercadotecnia, si no es lo número 1 del 2 no pasa. ¡FElizabet domingo estimado lector !

* El autor es Socio del Despacho Asesores Ballesteros, focalizados en planes de ahorro y protección fiscalmente deducibles.