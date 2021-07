El presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en BC, pero solo de pasadita, luego de que la semana pasada estuvieron en los 6 municipios. Resulta que realizará una gira de trabajo por Sonora, pero empezará desde San Luis Río Colorado, por lo que el aeropuerto que le resultaba más accesible es el de Mexicali. Al aeropuerto Rodolfo Sánchez Taboada de Mexicali, aproximadamente a las 10:30 horas se espera el arribo del avión en el que viajarán el Presidente de la República y su comitiva. De ahí será trasladado a San Luis Río Colorado, donde a las 13:00 horas encabezará el acto “Acciones de Mejoramiento Urbano'' en el nuevo estadio de beisbol. De ahí se irá a Sonoyta, donde a las 16:30 horas presidirá el evento “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, inauguración sede Sonoyta”. SE REANUDA LA VACUNACIÓN Con 78 mil dosis de la vacuna Pfizer, Baja California seguirá con el proceso de vacunación, buscando llegar lo más pronto posible al 95% de población mayor de 18 años vacunada. Las dosis que se aplicarán a partir de hoy en Mexicali y Tijuana serán para completar esquemas de vacunación, es decir, cerrar ciclos, siendo la mayor parte para Mexicali con 74 mil dosis y 4 en Tijuana. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, reiteró que no se vacunarán a personas por primera vez y se aplicarán a aquellos que se hayan puesto la primera dosis del 24 de mayo al 1 de junio. Se estima que la vacunación en Tijuana finalice hoy mismo, mientras que en Mexicali se programaron 3 días de vacunación.

LA UNIVERSIDAD COMO DERECHO

Que todos los bajacalifornianos tengan pleno derecho a la educación superior es la innovadora y necesaria propuesta hecha por el secretario de Educación de Baja California, Catalino Zavala Márquez, presentada al Congreso de Baja California. Hay que recordar que se trata de un legislador local con licencia, por lo que ha recibido el apoyo de sus compañeros diputados. La iniciativa del secretario incluye dos reformas al Artículo Séptimo de la Constitución Política del Estado de Baja California, en primera instancia para adicionar la educación superior como una garantía de un derecho humano, así como incluir aspectos fundamentales de la no discriminación. Con lo anterior, dicen que no sólo Baja California se homologa con el sentido nacional de respetar los derechos humanos de todas y de todos, sino que se abre la puerta a un mayor desarrollo para la entidad, ya que la sociedad tiene perfectamente claro que el progreso de una región está íntimamente relacionado con la preparación de sus habitantes.

VAN CONTRA DIPUTADA

Quienes parecen más activos que nunca son los miembros de la comunidad LGBT+ en Mexicali, sobre todo luego del “triunfo” que tuvieron en el Congreso del Estado al aprobar, al tercer intento, la legalización del matrimonio igualitario en Baja California. Y parece que las exigencias de la comunidad no paran, pues se dio a conocer que solicitarán al Comité Ejecutivo Estatal del PAN la expulsión de la diputada local, Eva María Vázquez, argumentando que violó los estatutos del partido por votar en contra de los "derechos fundamentales" y discriminación hacia la comunidad LGBT+ durante su gestión como diputada local. Según comentan, cuando estaba en busca de la diputación, la abanderada panista se reunió con la comunidad LGBT+, señalando que apoyaría sus causas, pero una vez que llegó al Congreso, fue de las legisladoras que no apoyó en ninguna de las tres votaciones el favorecer el matrimonio igualitario. Falta esperar la respuesta del partido, conocido por su tendencia conservadora, ante la petición, sobre todo porque la ex-candidata a la alcaldía de Mexicali se ha convertido en uno de sus rostros más reconocidos, si no es que el único, en el ámbito público. Lo que sí hay que decir, es que al menos algunas figuras del Partido Acción Nacional, ya hicieron un llamado a revisar a conciencia el tema de la comunidad LGBT+ ya que su sentir es que el partido se ha quedado atrás en dicho tema.