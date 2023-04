De las greñas

El trabajo en el Congreso del Estado siempre es apasionado entre los diputados, principalmente entre partidos opuestos, pero parece que en la actual legislatura esto se da hasta en compañeros de color. Tal es el caso del pleito que tienen los diputados de Morena, Sergio Moctezuma Martínez López y Juan Manuel Molina García, el cual ya llegó hasta los señalamientos a través de las redes sociales.

El ex Secretario del Trabajo en Baja California en la pasada administración escribió en una de sus cuentas de Facebook que el diputado Molina García intentaba una embestida al ex rector de la UABC, Daniel Valdez Delgadillo, luego de que no se aprobaran cuentas de la UABC y se llamara a comparecer.

También señaló el que Molina García, actual coordinador de los diputados de Morena, sea de cepa panista y detalla que no tiene los valores y principios ideológicos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pero el pleito viene desde días atrás luego de que en la actual mesa directiva que preside Manuel Guerrero Luna y en la Junta de Coordinación Política en la que firma como titular, Molina García se decidiera que Sergio Moctezuma Martínez López ya no perteneciera a las comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales ni la de Fiscalización del Gasto Público.

El mencionado diputado señaló que fue un movimiento orquestado por los diputados en venganza.

Habrá que ver en que sigue el pleito, pero de que este seguirá no hay duda, por lo pronto la próxima cita en el congreso del Estado es el 24 de abril en la develación de las mujeres distinguidas en el Muro de Honor y después de eso será la sesión ordinaria del 11 de mayo.

Hay que recordar que su ex jefe, Jaime Bonilla Valdez, cambió al Partido del Trabajo, por lo que en el interior del Congreso se especula que Sergio Moctezuma Martínez López haría lo mismo, ya que es de su grupo, aunque en Baja California los diputados del Trabajo han mostrado su apoyo a Marina del Pilar, a excepción de Marco Blásquez.

LE TUPEN

A quien le llovió en su milpita, fue al Director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosarito, Alfredo Torres, durante una reunión convocada por los empresarios de este lugar y donde el principal y casi único tema fue el de la extorsión policiaca.

Y es que a decir de los dueños del dinero cada vez son más recurrentes las quejas de turistas que son detenidos por los agentes de la ley y que con cualquier motivo se les pide una mochada para dejarlos ir si es que no quieren enfrentar la burocracia que significa pagar multas y sacar su carro del corralón.

Sin duda, el más puntiagudo fue Manuel Padrés, quien es aún el presidente del Comeres, ese organismo fundado por Hugo Torres, para poner orden en la Zona Turística, pero que en realidad poco ha podido hacer para evitar que se cierre el bulevar Benito Juárez, pues cuando se les ocurre a los promotores de espectáculos organizar eventos en este punto la ciudad se vuelve un caos.

Pero volviendo al tema, Padrés Pérez-Verdía, sin tapujos y con toda claridad acusó a los encargados de la policía de no poner orden, algo que solo ellos pueden hacer, pues resulta increíble que no sepan quiénes son los malos policías.

Sentenció que les debería de dar vergüenza que la gente los tilde de corruptos y en la calle les saque la vuelta literalmente, antes de acercarse a ellos con toda confianza, como debería de ser.

El jefe policiaco solo atinó a decir que trabajan en detectar a malos elementos y castigarlos y además se cuenta con los mecanismos para hacerlo. Claro, siempre y cuando haya una denuncia.

La reunión a la que también asistió el Fiscal Regional, Alejandro Peinado y José Antonio Quiñónez, Coordinador del C4, sirvió para que los empresarios expusieran la preocupación por las extorsiones policiacas, ahora solo falta ver si es que en realidad se hace algo para frenarlas, pues según se comenta ahora hasta los inspectores de la Secretaría de Movilidad en el Municipio, también están extorsionando hasta conductores de carros particulares, haciendo las veces de policías, sin que se haga nada al respecto.