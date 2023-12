De ferrocarrilero a padre de gobernadora

“Yo pienso que la peor puntada o tontería que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León haber eliminado el Sonora-Baja California, era un super medio de transporte, ahora, actualmente, no me consta no viajo ya, cuando viajo, viajo de otra forma, pero en aquel entonces el tránsito era terrible en los ferrocarriles, Ferrocarril del Pacífico, Ferrocarril Chihuahua- Pacífico, Ferrocarriles Sonora – Baja California, Ferrocarril del Sureste, todos los ferrocarriles teníamos mucho movimiento, tuvo la puntada de acabar con los trenes de pasajeros, se acabó el ferrocarril, hay de carga, yo veo que hay mucho movimiento de carga aquí en Mexicali, pero no es lo mismo”.

Estas palabras la dijo José Ma Francisco Ávila Hernández (así está escrito el nombre en su acta de nacimiento), quien trabajo por años en el ferrocarril Sonora-Baja California y muestra una descalificación a Zedillo Ponce de León, presidente de México de 1994-2000, que privatizó los ferrocarriles de México tras publicar en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1995 la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional que permite la participación de privados en la operación de los ferrocarriles mediante concesiones, esto fue el 84.5 % de las vías principales existentes en manos de privados y se canceló el servicio de trenes de pasajeros.

Ávila Hernández, hijo de ferrocarrilero tenía derecho a trabajar en el Sonora-Baja California y así fue que entró a los 16 años de “extra”, el 18 de enero de 1965 entró e hizo un examen para un puesto de contador o contador general y me comentaba que en media hora terminó su examen y salió. Fue su padre quien le informó que había pasado el examen y le dijo que se presentara al día siguiente a transportes en el ferrocarril, le dieron la plaza de contador general del departamento de carros (de ferrocarril), puesto en el que trabajó 15 años.

Platicando con Chema Ávila como le dicen sus familiares y amigos, recordaba entre suspiros, como era su vida en el tren, inclusive, dijo, fue una persona que entre sus trabajos fue en los carros del ferrocarril, “estuve trabajando un tiempo arriba de los trenes como auditor de trenes revisando los boletos y nunca vi una gente que llegara fastidiada, que venían desde la Ciudad de México muchos de ellos, no recuerdo alguna familia, algunas personas que llegaran fastidiadas del viaje, al contrario llegaban a Mexicali con alegría, con entusiasmo, había terminado el viaje”.

Chema Ávila, como su padre fueron trabajadores del ferrocarril Sonora-Baja California y uno podría suponer que el decreto publicado el de noviembre contendría activar el tren de pasajeros hasta Mexicali, si, el tramo Benjamín Gil – Mexicali, pero no fue así. Marina de Pilar Ávila Olmeda, nieta e hija de ferrocarrileros, uno pensaría, estaría obligada a defender ese tramo y que fuera incluida esa ruta, que por cierto se llamaba “Mexicali”, dentro del decreto.

Le pregunté a Chema Ávila sobre cómo veía el que no se considerara en el decreto el tramo Benjamín Gil – Mexicali, a lo que dijo: “Yo lo clasificaría o calificaría como incoherencia de una toma de decisiones, porque el Sonora – Baja California era un ferrocarril que viajaba promedio con unidades tres de pasajeros de ida y de regreso y era un mundo de gente la que trasportaba”

Creo que para Chema Ávila Hernández fue muy grave la decisión que hace 28 años tomara el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León de eliminar los trenes de pasajeros en el país, quedando únicamente la ruta del tren Chihuahua – Pacífico desierta, es decir ningún particular obtuvo la operación del tren conocido como “Chepe”. ¿Tendrá la decisión de Marina del Pilar de pedirle al presidente Andrés Manuel López obrador sea incluida la ruta Nogales – Mexicali de los trenes de pasajeros? Chema Ávila como ferrocarrilero retirado y padre de la gobernadora le gustaría ver llegar e irse pasajeros del entonces llamado Tren Bala. ¿A usted le gustaría abordar ese tren?

* El autor es Periodista independiente.