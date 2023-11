Dar gracias

Hace unos días fue Acción de Gracias, poco importa si es o no una celebración anglosajona; es una gran oportunidad para reflexionar respecto a lo privilegiado que somos, éste Camelot es una invitación para que usted haga la suya, yo aquí le comparto la mía, sea usted bienvenido

Doy gracias por mis padres, Consuelo y Jorge, quienes con su ejemplo nos enseñaron que el pan que se lleva a casa sólo es digno cuando se gana de manera honrada y gracias al trabajo diario, que hechos son amores, que las intenciones no son suficientes, que no hay respeto más grande que el que uno se gana a través de lo que hace, nunca por lo que sólo se dice; que la palabra cuando se empeña se cumple, que no hay tesoro más grande que el prestigio personal y que nunca es demasiado su precio para perderlo.

Doy gracias por mis ocho hermanos a quienes admiro un mundo y quiero aún más, agradezco que son hombres y mujeres generosos, son mis mejores amigos, agradezco quererlos a rabiar; doy gracias por mis recuerdos que saben a huevo con tortilla las mañanas de domingo, agradezco recordar cuando Juan apartaba con saliva su concha favorita para darse cuenta que cuando es de un hermano eso no importa y cualquiera terminaba comiéndosela; doy gracias por su compañía las tardes de la infancia y los juegos de beisbol en el jardín más grande posible lleno del perfume de los azahares y del increíble color morado que cada verano, manchado por las moras que se caían de maduras, vestía las banquetas de la casa paterna.

Doy gracias porque la vida ha sido tan grande que me ha dado mil motivos para reírme y un sinfín de pretextos para abrazar no sólo a mis recuerdos, sino a muchos a los que quiero, particularmente a los compañeros de causas comunes; la vida ha sido tan generosa que tengo el mejor trabajo: ser el papá de Isabella y Francisco; adicionalmente tengo un trabajo en el que me pagan por aprender y por admirar a quienes hacen posible que se haga en tiempo y forma.

Doy gracias por el inmerecido regalo de Isabella, Emiliano y Francisco, por un lunar en medio de mi mano acompañado de un tequila en Coyoacán, agradezco la fortuna de la salud, la cercanía de amigos que se han vuelto mis hermanos, por una ciudad a la que quiero entrañablemente; agradezco tener ganas de seguir soñando que puedo construir una mejor para mis hijos. Doy gracias por poder gritarle mil veces –Bato- a mi hijo Francisco cuando me enseña lecciones de pundonor cada que se rifa el físico en la portería de su equipo, de reírme con Isabella o de robarle un beso largo y prolongado a Alejandra compañera de vida, aventuras y batallas.

Doy gracias por la presencia de mis vivos y por el recuerdo de mis muertos, doy gracias por el inmenso regalo que es vivir, con sus alegrías y con sus sinsabores, pero vida, siempre vida; doy gracias por la oportunidad de lo mucho que tengo que agradecer. Doy gracias por la oportunidad de levantar la mano para junto con muchos construir un mejor Mexicali, agradezco tener la oportunidad de servir a nuestra gente. #MiVotoNoSeToca