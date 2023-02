Cupido hace de las suyas

En pleno mes del amor y la amistad se da a conocer que una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, se separan, así es, me refiero a Andrea Legarreta y Erik Rubín y sí, los medios de comunicación no estaban equivocados, ya que habían dado a conocer que estaban separados desde hace meses, pero ambos lo negaron.

“Y es que nada es para siempre, que hasta la belleza cansa”, dice la canción “El amor acaba” de José José,

¿Recuerdan que desde que se casaron ya los estaban divorciando? Nadie les daba un año como matrimonio pero duraron 22 y hasta hace un mes salieron de vacaciones juntos, todo parecía felicidad como muchas parejas que aparentan ser felices para quedar bien con la sociedad.

“Qué lástima, se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma”, qué buena canción de Alejandro Fernández, una despedida muy civilizada tiene la letra de esta canción, algo que quizá pasó en la pareja mencionada, como repito, los veíamos como una pareja para toda la vida.

Otra pareja que dijo adiós este 2023 fue la formada Isabel Preysler, mamá de Enrique Iglesias y Mario Vargas Llosa, tras nueve años de es

tar juntos, aquí les queda otra rola del Potrillo y es “Estuve”, la distancia fue un factor indispensable para que las cosas se enfriaran en esta relación, un océano los separaba.

Una pareja de esas bonitas, porque ambos son guapos, fueron la modelo Gisele Bundchen y el jugador Tom Brady, después de 13 años de estar juntos, nada es perfecto, no sabemos lo que ocurría en su casa, pero cupido los separó definitivamente, para ellos “Fue la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien todo el mal”, obvio en la voz de Luis Miguel.

“Y aunque tú me llevabas ventaja, con algunos años de más”, así dice “El Espejo” de Yuri y esa va para Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, aunque anunciaron el final de su relación en diciembre pasado, también fue una de las noticias que sorprendió a la farándula mexicana, porque fue una pareja muy sana, sin líos o escándalos.

A ver ¿quién sigue? Lo cierto es que también este 2023 será el año para los solteros, según los expertos en todo lo del manejo de la energía, los horóscopos y todo eso, créanme que en mi núcleo de amigos, muchos se están dando una oportunidad en el amor, bien por ellos y ellas.

Si quieren hacer un playlist de desamor incluyan “Lo noto” de Hombres G, “Un nuevo amor” de Tranzas, “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández, “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani, “Ya no somos ni seremos” de Nodal, las otras de Shakira y Paquita no van en esta lista.

Muchas gracias por su espacio, los invito a me sigan en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa, en Instagram como @danieldelatorretj y en Twitter: delatorremed111, que tengan excelente fin de semana.