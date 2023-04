Ya los quisiera yo para un fin de semana, pero no, no cumplo 25 años de edad.

Celebro el vigésimo quinto aniversario de mi empresa de organización y decoración de eventos en un ambiente en el que los negocios ya no duran, las cosas son (o tendemos a hacerlas) efímeras y en general, tenemos subvalorado el tema de la continuidad, de la permanencia, de la solidez.

Quizás sea una cuestión cultural donde pretendemos cambiar por aburrimiento; donde el concepto de matrimonio ya está más ligado al divorcio que a la duración; vivimos una época en la que los mensajes electrónicos se "agotan" a los minutos de recibirlos; estamos en un tiempo en que hablar de empresas que permanecen en el gusto del cliente por mucho tiempo es una rareza.

Estos 25 años no ha sido un camino fácil porque, entre otras cosas, el mercado y los consumidores son cambiantes y fácilmente te substituyen por la novedad o la moda, pero ahí es donde creo que reside el éxito comercial: en la adaptación.

En México, 9 de cada 10 microempresas que se crean, no duran ni 2 años funcionando, así que celebrar 5 lustros con el mismo nombre comercial y con una misma visión de negocio, lo considero un logro digno de presumir.

Por supuesto que el camino ha sido sinuoso y lleno de obstáculos, pero también de muchas satisfacciones, porque en ese reto me he concentrado: no olvidar que el cliente es lo más importante, que lo que el consumidor necesita es lo que me mueve todos los días y sobretodo, que el trabajo bien hecho, no se hace solo, necesitas un equipo de trabajo y de proveedores en quien confiar.

¿Que si he cometido errores? ¡Muchos! ¿Que si me ha afectado la situación económica? ¡Mas de lo que quisiera! ¿Que todos los días se aprende algo nuevo? ¡también!

Un negocio sin altibajos es una falacia. A veces no he tenido para pagar la renta del local, para la nómina ó para los impuestos, pero en muchas ocasiones también he podido invertir y crecer en equipamiento. El chiste ha sido en no claudicar, en mantener una visión empresarial en la que si nos caemos nos volvemos a levantar y en la que todos los días hay un peldaño más que subir o aguantar.

Hoy tenemos a una generación que quiere todo fácil, que no quiere invertirle tiempo y esfuerzo al trabajo, que pretende que las cosas se les den por "merecerlo" o por relaciones o por costumbre o por corrupción, pero existimos personas (y por supuesto que me cuento ahí) que nos gusta hacer que las cosas sucedan. Así me lo enseñaron en casa mi madre y mis mentores. No hay que esperar nada de ningún lado y por el contrario, hay que esforzarnos día a día.

Me considero parte de la cultura del esfuerzo, la que no heredó ni heredará nada, la que inicia su día temprano y lo termina tarde, sin tiempo para ir a dormir la siesta o salir a las 6 pm de la oficina.

Los emprendedores trabajamos 24/7 y a veces nos lamentamos que no haya algunas horas extras para acabar o adelantar un nuevo proyecto.

Por eso me siento orgulloso de lograr un 25 aniversario en mi empresa, pero solo para celebrarlo como más me gusta: trabajando más, dedicándole mis mejores pensamientos en el día y ofertando lo mejor de mí mismo a mis clientes, amigos y personal. ¡Que vengan muchos más! Hasta que la máquina se pare.