Cuidado con las vacunas

Se vienen las campañas políticas y no, no es ninguna conspiración antisistema, sino un análisis frío conociendo cómo existen algunos vivales en la política que se valdrán de todo para poder sentir que la victoria les acaricia. Pero desde ya, es necesario decirles a todos los mexicanos, no se dejen engañar, ni comprometan su voto por la promesa de una vacuna en contra del Coronavirus.

Aún no empiezan las campañas políticas, pero ya han salido varias imágenes en redes sociales (sean reales o parte de una campaña negra) donde se está relacionando la aplicación de la vacuna con un supuesto condicionamiento del voto o al menos promoción de ciertos aspirantes o actores políticos.

No obstante, hasta el momento en México las pocas vacunas que han llegado, primeramente, el gobierno federal ha sido el único que las ha adquirido y cumplen con un calendario “estricto” que realmente impediría que exista una fuga masiva del antígeno y pudiera utilizarse con fines electorales.

En otras palabras, las vacunas son pocas y no se prevé que en los siguientes meses aumenten de manera masiva como para que algún aspirante o gobierno local pueda disponer de ellas y realmente cumplir la promesa de vacunar a sus adeptos, por infame que esto sea.

Adicional, el gobierno federal ha dispuesto un protocolo y calendario, que no permitiría la vacunación masiva lejos de ello, las fechas han cambiado en medida de que las vacunas se han atrasado, pero muy seguramente a los primeros días de junio, si el ritmo se sostiene, máximo estarán en la fase de vacunación de los mayores de 60 años.

Actualmente, se sigue vacunando al personal médico y de seguridad, como son los paramédicos, bomberos, policías o rescatistas, así como a la población mayor de 75 años, dándole prioridad a los que tienen enfermedades crónico degenerativas, que son las que más riesgo tienen en dado caso de contraer la mortal enfermedad.

Lamentablemente, algunos vivales, muy seguramente aprovechándose de la ignorancia de algunos, podrán hacerles creer que les harían llegar las vacunas antes de las elecciones, bajo la promesa de que los apoyen para algún cargo público que desean disputar.

O en el caso de algunos un poco “más doctos” en ese tipo de fechorías, muy seguramente podrían ofrecer “meter” a los recomendados a las “listas” que el gobierno federal está armando para iniciar con las siguientes fases de la vacunación.

Sin embargo, si una persona entra en la categoría para ser vacunada, es decir, mayor de 60 ò 65 años y sobre todo si tiene enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, sida, enfermedades renales, tendrán prioridad.

Ni tampoco deban de caer en amenazas con que “los podrían sacar de la lista”, estas listas se manejan a un nivel central y con folios electrónicos que ninguna voluntad de funcionario o influyente llegaría por lo que pueden estar tranquilos.

Por eso mismo es necesario que las personas tengan cuidado con las personas que les ofrezcan vacunas a cambio de votos, o meterlas en la lista o que amenazan con sacarlos de la lista, pues todo ello es falso.

*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.