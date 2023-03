Esta columna no fue escrita por el Chat GPT, la advertencia es pertinente, hoy en día podría pedirle que me escriba el texto para una columna, difícilmente los editores se enterarían. Llevo dos semanas de estar cuestionando al chat GPT-3.5, sobre diversos tópicos, fueron horas interesantísimas, me doy cuenta de que estoy como mis abuelos con el teléfono o la televisión. No voy a explicar qué es, abundan los tutoriales explicativos sencillos, avanzados o especializados. Me detendré en lo que más me está llamando la atención, y porqué seguramente escribiré más sobre el salto de la inteligencia artificial que estamos experimentando. En esencia consiste en lo que llaman redes neuronales artificiales, mismas que toman como modelo las redes neuronales humanas, aunque estén muy lejos de lo que ellas pueden hacer. Sin embargo, supera a la mente humana en algunas cuestiones cuantitativas que no son poca cosa, rapidez en el procesamiento de enormes cantidades de datos que superan cualquier cerebro privilegiado y con una precisión mayor. Se preguntó a cientos de expertos, qué veían en el futuro de las inteligencias artificiales (IA): a diez años casi indistinguibles la voz y contenido al de un humano, siendo usados primero como vendedores, en unos treinta años podrían realizar una cirugía y desplazarán y modificarán muchos oficios, eventualmente, todos necesitaremos usarla para una mejor eficiencia. En cincuenta años igualando la capacidad mental de un individuo y en cien pudiendo ejercer casi cualquier trabajo, una revolución que inicia. Exploré, como muchos, al robot con preguntas cada vez más truculentas. Los billones de conexiones neuronales del cerebro humano y su altísima eficacia superan a los miles de conexiones de redes neuronales artificiales, pero si nos descuidamos nos dominarán. Le pregunté de distintas maneras si con el tiempo y uso nos irá identificando individualmente cada vez más, elude la respuesta hablando de una adaptación del modelo a ciertos patrones lingüísticos o contextos. Cuanto más usemos la IA más nos ubicará y nos dirá lo que supone necesitamos. Algunos grandes países restringen el uso del Chat GPT, pero a su vez generan su propios modelos, Rusia, China e Irán. Quizá habría que recorrer el 1984 Orwelliano a 2084. Pronto podrás enviar una foto desde tu celular de lo que hay en tu refrigerador, le mencionas tus gustos y necesidades nutricionales y te ofrecerá recetas diversas, hasta el cómo comer estará en sus manos. Interesantemente tiene cierta analogía con la forma de procesar las ideas de la condición Asperger, tema de otra columna. Le pregunté al robot varias veces, qué opinaba sobre lo anteriormente escrito y eludió más de una vez. Cuantas más ocasiones se le mande el mensaje de retroalimentación más refinada es la respuesta. Bienvenido al futuro.