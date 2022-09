Cuestión de pertenencia

Lo que me resulta abominable y nada me parece que no les interesa el combate solidario de parte de la Cámara de Diputados a la delincuencia, sino cómo detener y de Senadores, aunque en general las propuestas políticas de López de todos los integrantes del bloque de Obrador. Históricamente, las corporaciones oposición ya diezmado, es que solo miran policíacas municipales, estatales la cuestión de la presencia del ejército o federales, no han podido cumplir con en las calles, como una decisión de sus obligaciones. No ejecutan las órdenes política interna equivocada, y no como de aprehensión, no investigan los una de seguridad pública obligada. Si le casos que se les asignan, no atienden preguntamos a cualquier hijo de vecino, las denuncias ni resuelven las investigaciones. como lo soy yo, si están de acuerdo en la Es un secreto a voces que los permanencia de los soldados en las calles, agentes de las fiscalías les cobran a las les responderán, sin duda alguna, víctimas para llevar a cabo las investigaciones, que sí. Los ciudadanos no vemos otra alegando que no tienen ni alternativa posible para enfrentar al para gasolina. La impunidad es casi del crimen organizado. Ellos, los criminales, 100% y solo un porcentaje mínimo se están organizados, tienen armamento concluye, de forma correcta, con una suficiente de todos los calibres, están sentencia condenatoria. bien pagados y tienen la protección que Las corporaciones policíacas del les ofrecen los carteles, por consiguiente, país han sido rebasadas por los carteles saben los riesgos que corren. Por el y creemos, aunque no tenemos datos, contrario, los policías municipales, los que ataques espontáneos y fatales agentes de las fiscalías estatales o federales hacia ellos ya han sido perpetrados por no son tan numerosos, tienen poco ciudadanos inconformes, sin pertenecer armamento y de bajo calibre, viven al crimen organizado. Por otra en las poblaciones donde trabajan y son parte, la delincuencia no les teme a los conocidos, por consiguiente, son vulnerables. policías. El último atentado contra los Las propias corporaciones policíacas principales mandos policíacos en San han expresado en diversas ocasiones, Felipe, lo demuestra. La idea de que estamos que algunos de los agentes son desprotegidos y de que debemos miembros de la delincuencia organizada, autodefendernos, es una constante entre por lo cual sirven a Dios y al Diablo. la población y no tardan en crearse La población no confía en ellos. Estos

grupos defensivos en las colonias. Los son datos irrefutables.

ciudadanos le tenemos el mismo temor Hasta ahora, quienes han hecho

a los policías que al crimen organizado. aprehensiones de capos y se han enfrentado Ambos atentan de manera constante a los grupos delincuenciales, contra nosotros, ambos restringen han sido el ejército, la Marina y la

nuestros derechos constitucionales y Guardia Nacional, acompañados de los

nos golpean. policías locales. Eso los miembros del

Al bloque opositor no le interesa realmente bloque opositor lo saben. Establecido que el ejército regrese a los cuarteles esto, no entendemos qué es lo que esencialmente y no permanezca en las calles, el objetivo pretenden los opositores a esta de ellos es asegurar el registro como medida, queriendo que los militares

partidos y conservar las canonjías y las vuelvan a los cuarteles. Les pregunto

finanzas que reciben. Los senadores y diputados ¿Cuál es la fuerza alternativa que tienen del PAN, PRI y PRD no tardan pensado utilizar para combatir la

en dar otro brinco chapulinezco, para delincuencia o, mejor dicho, al crimen

saltar a Morena. No tienen vergüenza ni organizado? ¿Cuántos miembros efectivos

dignidad, con cualquier cosa se les puede de las diversas fuerzas policíacas comprar y cuando los asuntos a votar necesitaremos para hacerles frente?

son importantes, doblan la cerviz ante ¿Creen que las raquíticas fuerzas de las

cualquier insinuación. Los cimientos del diversas corporaciones policíacas, son

bloque opositor tiemblan y están resquebrajados. suficientes para defendernos y perseguir a los delincuentes? No entiendo cómo Vale.