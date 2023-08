Crisis de ingobernabilidad

Por el derecho a la libertad de expresión

Es una verdad incontrovertible el estado de crisis institucional y de ingobernabilidad, en el cual estamos inmersos desde hace tiempo. El incremento de los delitos del fuero común es notorio, el aumento de la violencia en asaltos y robos, en las vialidades de las ciudades, ahora va con agresiones físicas. Los asesinatos, ejecuciones, feminicidios, infanticidios, ajusticiamientos etcétera, son altísimos y no parece vayan a disminuir. Los delincuentes, que no son la mayoría de los ciudadanos, están aprovechando las circunstancias actuales, de no responder con violencia a la delincuencia, que López Obrador envía constantemente por medio de sus conferencias y su programa de las mañaneras. Las muestras de debilidad, como reacción y respuesta a las agresiones que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional y los organismos policíacos, no refuerzan al ciudadano común, en sus deseos de participar en la defensa de su patrimonio. No parece, en los momentos actuales, que haya el interés por combatir la violencia y la delincuencia, ni las formas institucionales de que se les enfrente en igualdad de circunstancias.

Quién esté en condiciones económicas difíciles puede, si así decide hacerlo, convertirse en delincuente y resolver sus problemas de forma rápida y con escasos riesgos de ser aprehendido. Los ciudadanos de a pie, que hemos hecho denuncias, no hemos tenido ni siquiera, la atención de quién corresponda, de informarnos la mínima cosa sobre nuestras denuncias. En lo personal, me han robado cuatro carros, mercancía con valor de más de tres mil pesos en el estacionamiento de Plaza Río, y una denuncia por amenazas de desaparición, por parte de un agente de la policía municipal de Tecate. En todos los casos, se hicieron denuncias ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, y nada ha sucedido. Como en mi caso, muchos bajacalifornianos han sido víctimas de la delincuencia, con hechos más graves o fatales, y no ha habido consecuencias para los perpetradores. ¿Entonces, para que tenemos a las agencias policíacas si no trabajan? ¿Qué caso tiene que haya una Academia de Policía, donde se supone que educan a los nuevos elementos policíacos con programas de ética social, si cuando obtienen su placa van a delinquir?

La cuestión más determinante es que, en este mismo momento en Michoacán, los miembros del crimen organizado, por ejemplo, están definiendo cuándo van a levantar la cosecha, a cuánto costará el kilo, cuántas hectáreas pueden cosechar y qué días de la semana las levantarán, etcétera. Esta es la constante en todas las actividades económicas en el país. Ya no es la lógica del libre mercado la que determina la producción, la oferta y la demanda de los bienes de consumo. Lo peor es que, como no hay una fuerza policiaca que equilibre al binomio delincuencia-fuerzas del orden, los facinerosos quedan impunes, o en todo caso, comparten las ganancias de sus fechorías con los policías corruptos. Yo no veo cómo ni cuándo se logrará poner un alto o, cuando menos, una pausa a la situación de alto riesgo en la que vivimos. No veo ni interés, ni disposición de los tres órdenes de gobierno, por cumplir con sus obligaciones de proveernos de la paz y la tranquilidad social que merecemos. La única luz que los mueve es tener el poder y agenciarse de todos los beneficios financieros que puedan. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC