¿Crecer por crecer?

Howard Schulz fundador de la cadena Starbucks inicia un crecimiento grande de sus tiendas, opta por retirarse, y el nuevo CEO continúa con un crecimiento explosivo de la cadena. El problema es que se pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y está con riesgo de cerrar. Schultz regresa a la empresa, pone orden y la salva. Reflexionando al respecto Howard declara lo siguiente: “El crecimiento como ahora lo conocemos no es una estrategia, es una táctica. Y cuando el crecimiento indisciplinado se convirtió en una estrategia para Starbucks perdimos nuestro camino”. Ahora bien estimado lector, ¿que lectura tiene para nosotros esta experiencia de Schultz…?, continua leyendo y sabrás.

CRECER PARA QUÉ

El individuo tiene de una manera natural la ambición, y un síntoma de la ambición es que estamos no satisfechos con nuestra situación actual. Les pongo un ejemplo clásico de esto: Michael Jordan el día después de que ganan uno de los campeonatos de la NBA le avisa a su entrenador personal que lo espera a las 5 horas del día siguiente en el gimnasio. Si la ambición te lleva a crecer para que tú ofrezcas un mejor servicio, para que tengas una mejor calidad de vida, para tener un mayor impacto positivo en los demás, no dejes de alimentarla. El problema es que la ambición te puede llevar a un descarrilamiento en tu vida, como le pasó a Starbucks. Ejemplo muy sencillo si eres empresario: más empleados, más obligaciones, más pasivos, menos tiempo para tu familia, fines de semana trabajando. En un plano familiar sería el típico caso del padre de familia que so pretexto de darle lo mejor a la familia termina siendo un desconocido para la misma. Dicho de otro modo… Hay una ley de los negocios que dice lo siguiente: “Una empresa es más probable que muera por indigestión proveniente de muchas oportunidades que por hambre de muy pocas”. Recordemos lo que hemos comentado ya en otras ocasiones, Warren Buffet de las 100 propuestas de negocio que le llegan en un año se queda con una, y Steve Jobs decía que estaba más orgulloso por todo los proyectos que le dijo que no, y eso le permitió concentrarse en lo que dio estupendos resultados a Apple. Termino con un pensamiento de Peter Drucker: “Las personas se enfocan demasiado en la operación y pierden de vista la misión y la visión de la empresa”. Estimado lector, si tu idea es crecer en cualquier aspecto, ya sea físico, material, Intelectual o espiritual, que sea para poder servir mejor a los demás, y lógicamente a una mayor calidad vida, sin perder de vista como dice Drucker lo importante y trascendente de tu labor diaria. Crecer para ser mejor, no crecer por crecer. *- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.