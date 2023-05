Seguramente que durante estos días se llevará a cabo una reunión de coordinación en materia de seguridad entre las autoridades federales, estatales y municipales luego de los hechos acontecidos en Ensenada y la forma en que se llevaron a cabo los protocolos realizados en la muerte de una maestra luego de ser arrollada.

Si bien los datos presentados por el fiscal general de Baja California,

Ricardo Iván Carpio a través de un comunicado, los hechos de violencia en San Vicente se debieron a un enfrentamiento entre grupos delictivos.

La cercanía de eventos importantes como la Baja 500 en Ensenada, generará un importante flujo de turistas por lo que la coordinación de seguridad deberá ser importante para evitar problemas.

En el caso de la maestra Yanin, quien falleció y en primera instancia se determinó que la conductora que la atropelló no era responsable, apenas el sábado el Fiscalía determinó con base en sus peritajes que si había acciones que determinarían su responsabilidad, por lo que giraron una orden de aprehensión.

Aquí sin duda los titulares de la fiscalía y la policía municipal deberán que dialogar para ver la manera en que seguirán los protocolos y evitar que se generen casos en los que pareciera que la justicia no se aplica por un error en los procesos que deben llevar a cabo.

ESTADIO

El Estadio de Beisbol de los Águilas de Mexicali, mejor conocido como el Nido de los Águilas tendrá una nueva remodelación, esto de cara a la próxima Serie del Caribe que se desarrollará en Mexicali en febrero de 2025. Según comentó el Secretario de la Sidurt, Arturo Espinoza Jaramillo, la administración Estatal estaría invirtiendo 50 millones de pesos en los cambios a realizarse en el estado.

La que faltaría ver es cuando iniciará la obra y si esta estaría lista previo al inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Comentan que algo que beneficiará es que fue el mismo Arturo Espinoza Jaramillo quien encabezó la primera gran remodelación del estadio por lo que conoce el proyecto y la infraestructura del Estado de la “A” a la “Z”.

TRANSPORTE

El transporte público en Mexicali no ha dado el salto que esperaban los usuarios, con rutas que aún no se reestablecen y un transporte que presenta muchas fallas. El tema es complejo porque por un lado los transportistas señalan que no hay pasaje para darles el servicio, mientras que industriales señalan que ellos tienen que pagar el servicio de transporte para que los empleados lleguen en tiempo.

Tras el paso del IMOS al estado, el proceso de adaptación ha tardado un poco más de lo esperado y esto sea visto reflejado en las manifestaciones de transportistas por no estar de acuerdo en la forma en la que se les está regulando.

Por lo pronto, en Mexicali el Instituto de Movilidad deberá estar muy al pendiente de que las unidades prendan el aire acondicionado ya que con la llegada del verano las temperaturas en el transporte público se sienten un poco más.