Controversia en el Valle

En Ensenada, específicamente en el Valle de Guadalupe, sigue a todo lo que da la polémica por la posible construcción de un foro para eventos masivos, lo que ha dejado vuelto a poner de manifiesto la anarquía que hay en la zona. Las recientes declaraciones del reconocido chef Javier Plascencia en contra de conciertos de música de banda y norteña en el Valle, desataron la controversia, pues ahora los miembros de Provino, asociación que alberga a vinícolas de la región, ha iniciado una campaña en contra de la realización de ciertos eventos masivos en el Valle, y en particular de la construcción del foro. La ironía, dicen los defensores del foro, es que quienes integran este organismo ya han sido beneficiados con este tipo de eventos. La lucha por el control del Valle se da en contexto con una inminente revisión y modernización catastral, lo que obligaría a los vinícolas a tener que regularizar y pagar un predial justo. Habrá que esperar la reacción del próximo gobierno estatal, pues dicen que de parte del municipio encabezado por Armando Ayala, que repite, no hay muchas esperanzas de que actúe.

SALE SALUD AL QUITE

Cerca de 250 menores de edad en Baja California que se habían puesto la primera vacuna Pfizer contra el Covid-19 en los Estados Unidos y que posteriormente ya no se les permitió el ingreso al vecino País para finalizar su esquema de vacunación serán atendidos en el Estado. Esto lo dio a conocer el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, quien detalló que el gobierno de los Estados Unidos está en su derecho de negar la vacuna y no necesariamente debe donarla a México para aplicarla a menores, por lo que se harán cargo en el Estado y ya hay un plan de acción. Por lo pronto, con la llegada de segundas dosis de Pfizer, algunos menores de edad fueron incluidos por lo que acudieron a los puntos de vacunación para finalizar su esquema. Y es que hace algunas semanas se corrió la voz que en la frontera con Calexico estaban dejando pasar para vacunar a menores de edad, y al parecer algunos corrieron con suerte. Después, los oficiales de migración de la garita se pusieron más estrictos y ya no permitieron el cruce con este fin, por lo que quienes alcanzaron a poner la primera dosis, ya no pudieron entrar por la segunda. Al igual que los menores, al parecer también hay mayores de edad que por un medio u otro pudieron pasar a Estados Unidos y ponerse una primera dosis de Moderna, pero no pudieron completar el esquema.

CONVOCAN A AMBULANTES

Este día se instalará la Comisión de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Ensenada, la cual presidirá el regidor independiente Miguel Orea Santiago. Se dice que se espera que haya bastante concurrencia, pues el edil convocó a varios comerciantes ambulantes para que den testimonio de la situación tan complicada que han atravesado en los últimos meses. A través de su página de Facebook el Regidor comentó que en la instalación de la comisión le dará el uso de la voz a Fidel, un señor que vende verduras cerca de su casa, y afirmó que también será la voz aliada de los empresarios que han sido golpeados por políticas recaudatorias de las últimas administraciones. Cabe mencionar, que por dicha comisión han pasado infinidad de proyectos, como la entrega de chalecos distintivos para identificar a los comerciantes ambulantes que cuentan con permiso y la creación de una plaza en el Riviera de Ensenada para que ahí pudieran vender su mercancía, sin embargo, ambos proyectos han quedado en el olvido, pues los comerciantes nunca hicieron uso de los chalecos y los pequeños locales de la plaza están en total abandono actualmente.