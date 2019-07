Desde el Presidente hasta nuestro Gobernador electo nos anuncian una campaña para la prevención del consumo de drogas. Deseo ahora sí se apoyen en siquiatras como expertos en este tema, hemos visto grandes inversiones en programas y publicidad con magros resultados. El mensaje ha sido el problema. A los adolescentes y adultos jóvenes se les tiene que hablar de lo que no saben, no de lo que ya conocen. Si bien hay que desmitificar a la mariguana como medicinal, recordar que el alcohol es la sustancia de abuso que causa más muertes o que la adicción al tabaco puede ser muy difícil de erradicar y es activador de letales enfermedades, hay que poner por delante esas drogas sintéticas callejeras que son más baratas y mortales. Hablar muy claramente a preadolescentes y adolescentes sobre los daños en el cerebro de drogas sintéticas como la terrible metanfetamina o “crystal”. Que para colmo, están a su vez, mezcladas o usadas simultáneamente con drogas que aparecen ominosamente en el horizonte, como el fentanilo. Repetirles hasta el cansancio que con una sola vez que consuman estas drogas sintéticas, inevitablemente, quedarán ya con un daño irreparable en las neuronas del cerebro. Esta es una adicción tan fuerte como a los opiáceos, la heroína o la morfina, que también deben tener su capítulo.

No tanto enseñarles a decir “no”, como al por qué. Información sólida y directa, virtual y en el salón de clase, sin sermones o motivaciones a una vida sana y sí con un mensaje en términos tan serios y claros como sea posible sobre el real e inmediato daño que hacen. En Estados Unidos están muy preocupados y ocupados por el abuso a opioides usados originalmente para el control del dolor. Medicamentos muy buenos, de los que médicos del otro lado abusaron en su prescripción al grado que muchos robos domiciliarios iban directo al botiquín detrás del OxyContin. Acá el mayor problema está con el “crystal”. Hay sustancias que jamás se podrán descriminalizar. No dudo terminemos el sexenio con la descriminalización de la mariguana, paradójicamente ahora tenemos que ocuparnos de la mariguana sintética como el “spice” o “K2”. Cuándo imaginamos que al entrar a Tijuana viniendo de San Diego íbamos a ver el letrero de que está prohibido traer mariguana a México, el mundo al revés. Parte del problema es que la venta legal de mariguana en California es ya de otra sustancia, son cepas genéticamente seleccionadas o presentaciones industrializadas, a veces bajo la forma de una galleta o un chocolate. Son grandes concentrados de mariguana que pueden producir un episodio sicótico. Deseo, esta campaña que veremos pronto, sea inteligente y trabajada por expertos de estas sustancias, no tanto por expertos en la comunicación exclusivamente.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.