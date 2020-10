¿Consultar qué?

En los últimos años se ha disparado el uso de consultas para todo: en lo comercial, social, político, etc. Por supuesto que muchas de estas encuestas o consultas al público en general se hacen, en la mayoría de los casos, en un segmento de la población.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene la costumbre de señalar a los ex presidentes de las desgracias del país, sin embargo es miedoso de tomar la decisión de acusar, directamente, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada , Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y, prefiere como Poncio Pilatos, lavarse las manos y que sea el pueblo que decida si se juzga o no a estos personajes.

Para ello ideó una encuesta, una consulta, que llevaría como pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En esta pregunta habla de “la presunta comisión de delitos”, o sea que ya se presume que los cometieron. ¿No hubiera sido mejor poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República directamente por López Obrador? Además apunta que delitos cometidos “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, la pregunta me había saltado el qué tanto antes.

El tema de la consulta pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Luis María Aguilar había presentado el proyecto dictando que la consulta era inconstitucional: “La suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos”.

Yo sí estoy a favor de enjuiciar a los ex presidentes, pero me hubiera gustado que el propio presidente, venciendo su temor al juicio de la historia, presentara la denuncia penal, sin embargo será la muchedumbre la que decida.

Este jueves en la sesión de la SCJN, seis magistrados votaron en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, en pocas palabras, dijeron al emitir su voto “es constitucional la consulta”.

Propusieron una pregunta que no menciona ni a los ex presidentes, ni los señala que cometieron delitos, solo habla de actores políticos por decisiones tomadas en años pasados: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Primero se quita el usted por el tú –Estás-; no aclara qué actores políticos; qué años pasados –podrían juzgar a Adolfo López Mateos- y garantizar la justicia y los derechos de qué posibles víctimas. ¿Esta pregunta le habla en concreto de enjuiciar a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña? Creo que lo primero es investigar para determinar los delitos que cometieron, después respetar la presunción de inocencia, analizar si no prescribieron los delitos cometidos y después, si hubieran pruebas solicitar la orden de aprehensión. ¿Habrá que hacer una encuesta en Baja California sobre los ex gobernadores?

* El autor es periodista independiente.