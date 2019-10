Connie Mack, mánager durante 53 años en MLB

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Nada mejor que tener a tu mamá de amiga en facebook”… La Pimpi.-

-o-o-o-o-o-o-o-

Hoy, y mañana son Días del Correo. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Reynaldo Moreno, de Hermosillo, sugiere: “ Año con año se otorgan premios a jugadores de Grandes Ligas, como el Cy Young, el Más Valioso, Novato del Año, Premios Hank Aaron y Roberto Clemente, Bate de Plata. Pero no existe un trofeo para los lanzadores de juegos sin hit ni carrera. Premio que debería llevar el nombre del Expreso de Refugio, Texas, Nolan Rayan”.

Gildardo Paredes, de Cancún, pregunta: “También son causantes de los largos juegos los mánagers, quienes tienen un pitcher especialista en cada inning y los usan todo el tiempo. En los años 50s si pasaba esto decían que estaba loco. Pero además, ¿por qué y para qué quiere el comisionado recortar el tiempo de los juegos, si a la gente les encanta y no les interesa que sean largos o cortos?”

Amigo Gil: Lo de un pitcher para cada inning es alta técnica, un adelanto, beisbol moderno, del siglo XXI, insuperable.

Rafael Hernández, de Tarapío, Carabobo, pregunta: “¿Haber sido elegido para el Hall de la Fama de Cooperstown como pelotero, inhabilita a la persona para posteriormente serlo como mánager o narrador?

Amigo Rafa: No se ha dado el caso y creo que no se dará, ya que los bigleaguers estelares ganan tanto dinero que no necesitan seguir trabajando. En todo caso nada hay escrito al respecto.

Luis Alvarado, de Barquisimeto, pregunta: “¿Qué información tienes sobre el novato Luís Oviedo, de los Indios de Cleveland, oriundo de Barquisimeto quien anda por las menores?”

Amigo Lucho: Un scout de los Indios, a quien consulté, me dijo que esperaban más de él. Dudan que sea prospecto de Grandes Ligas. En su cuarta temporada por las menores, este año en clase A, tuvo récord de 6-6, 5.38… ¡Amanecerá y veremos!

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: ¿Connie Mack Jugó en Grandes Ligas?, como mánager, ¿cuál fue su récord en Series Mundiales y en temporadas regulares, y cuándo murió?”

Amigo PeEle: Mack jugó como receptor, primera base y rightfielder con tres equipos desde 1886 hasta 1896 y desde 1894 hasta 1896 también fue mánager de los Piratas. En 1901, cuando se inauguró la Liga Americana, apareció como propietario y mánager de los Atléticos de Philadelphia, labores que desempeñó hasta 1950. Su récord, 3731-3148, ganó nueve títulos de la Liga y cinco Series Mundiales. Murió en Philadelphia, el ocho de febrero de 1956, a los 93 años de edad.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en Internet por “el deporte vuelve a unirnos”…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.