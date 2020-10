Confirman suspensión a Ademeba

El baloncesto mexicano no podrá participar en ninguna competición oficial, ya que la Federación Internacional de Básquetbol anunció que sigue sancionado.

Xóchitl Lagarda Burton, presidenta de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, envió una carta a FIBA, anunciando la creación de comisiones que se encargarían de solucionar los problemas que pudieran existir.

La Comisión de Negociación y la Comisión de Transparencia, según Lagarda Burton, tenían como misión “establecer una comunicación adecuada con las autoridades de FIBA”.

FIBA le reviró que la falta de comunicación no es la causa de la suspensión a Ademaba, sino el incumplimiento a la regulación de FIBA, pese a que han sido advertidos de esto en varias ocasiones.

Las asociaciones estatales, no todas, también han enviado comunicado a la FIBA, interesados en que se resuelva el problema, pero la actual directiva no coopera y no quiere ceder.

La sanción a Ademeba, el máximo órgano rector del baloncesto mexicano, fue ratificada también por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, así que ya no hay ninguna otra instancia a la que pueda recurrir.

En noviembre tiene reunión la junta central de FIBA y uno de los puntos a tratar es el de Ademeba, que para entonces ya debe haber cumplido con los requerimientos que se les hicieron.

Participar en la AmeriCup 2021 permitirá al deporte ráfaga azteca estar en el clasificatorio de las Américas, donde otorgan boletos para el Mundial, programado para el 2023.

Aunque el básquetbol mexicano, aunque nos duela, nunca ha sido potencia mundial, siempre es triste que por causa de sus directivos, no puedan medirse a los mejores de su zona, buscando participar en eventos internacionales.

A nosotros nos tocaron los tiempos buenos del básquetbol, a nivel local, estatal y nacional.

Cuando un partido del torneo municipal llenaba el Auditorio Municipal y no se diga de los agarres que tenían Mexicali y Tijuana en las competencias estatales de Primera Fuerza, que dejaban gente fuera de los escenarios.

Y esos nacionales de Primera Fuerza, después llamados de Primera División, que todos querían organizar, pues eran un éxito todo el tiempo, por la calidad que se veía en la duela.

Pero los problemas del básquetbol no son de ahora, tienen años, desde que quisieron tumbar a Jorge Toussaint de la presidencia de la Federación Mexicana de Básquetbol.

Y toparon con pared, el Pachuco se defendió con todo, incluso ganó una demanda en los tribunales, exigiendo los dineros que correspondían a la Femeba el tiempo que estuvo en el congelador.

Eso provocó que en un tiempo existieran tres organismos rectores del deporte ráfaga en Baja California.

La Asociación Estatal de Básquetbol que presidía Juan Carlos Ramírez, la Alianza Estatal, con César Valencia al frente y Ademeba, donde, al parecer, Nasser Milanés sigue siendo el bueno.

Nasser aparecía como uno de los dueños de los Zonkeys de Tijuana, cuando ganaron su primera corona en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico y le sacó jugo a ese título, presumiendo el trofeo por todos lados.

Las cosas, a nivel nacional, se habían acomodado, más o menos, con Ademeba, pero de nueva cuenta México no puede estar en las competencias oficiales, por hora, aunque en sus selecciones haya muchos pochos.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y sigan cuidándose, es la recomendación de las autoridades de salud, ya que hay peligro latente de rebrote de coronavirus.