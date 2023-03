Conductores vs. influencers

El domingo pasado me puse a ver la entrega de los Premios Óscar, mientras le cambiaba al control remoto, la primera opción fue Azteca 7 y ahí lo dejé, estaba a punto de iniciar la ceremonia. Era la alfombra roja y entrevistaban a Dwayne Johnson “La Roca” y dijo que entregaría el primer premio de la noche y quizá era para Guillermo del Toro y así fue, mejor película animada fue “Pinocho”. Bien por México.

Algo me llamó la atención durante la transmisión y fue la poca química entre los conductores de esa televisora, estaban Ricardo Cásares, Linete Puente, Horacio Villalobos y un chico que yo no conocía y me refiero a Javier Ibarreche. En lo personal yo no sabía quién era y por eso me metí a sus redes sociales y veo que tiene miles de seguidores para mí sorpresa. Mientras lo veía sospechaba que era gente totalmente de redes, que no tenía idea de lo que es conducir para televisión.

Me puse a ver sus videos de Tik Tok, se ve que sabe del tema, pero es el típico influencer que sube todo totalmente editado, me duele la cabeza al verlo y escucharlo, por eso no me meto tanto a esas plataformas porque no me agrada el contenido, quizá ya estoy “ruco”, pero eso no me atrae.

Vi una nota en este periódico Frontera que decía que Cásares no dejaba hablar a Ibarreche, pero yo no lo vi así, el llamado “timing” en los medios tradicionales es muy estricto y estos jóvenes que tienen sus seguidores, viven de la edición, expresan tres palabras y editan, corte, repiten, se vuelven a equivocar, editan de nuevo y queda.

Muchos comentarios de los lectores diciendo que la televisión ya está pasada de moda, que todo lo hecho en estos medios es una porquería y no señores, no todo son redes sociales, por ejemplo la repetición de la telenovela “Marimar” por Televisa ha alcanzado hasta 5 millones de audiencia.

Y me dicen unos en mis redes que los que ven televisión abierta son “pobres” y no tienen celular, que poco criterio, hay gente que no se la pasa metida en este aparato, realmente si es de pena y tristeza la poca tolerancia a la gente que no le interesa estar en el mundo del Internet, cada quién, diría Grupo Firme.

Es interesante como nuevas generaciones idolatran a personas, las defienden, ven su contenido, mucha veces superfluo, sin nada qué aportar y agreden a los que no piensan como ellos, si quieren respeto, empiecen por respetar a los demás, a la gente a su alrededor, no sean solo criticones de clóset.

Ahora entiendo por qué muchas personas se retiran momentáneamente de las redes sociales, le llaman ¨Detox¨, se vale...

Gracias por su tiempo, tengan un excelente fin de semana y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa.