Conductas ilícitas que pueden cometer funcionarios del SAT

Soy defensor hasta la muerte de la frase “las encuestas NO pronostican, diagnostican” así que no debe confundirse el contenido de esta colaboración porque, para empezar, no es un análisis mío sino una serie de reflexiones que Visual Capitalist hizo con más de 500 artículos de referencia, reportes, podcasts y entrevistas de expertos.

El artículo publicado al inicio de este 2023 revela lo que muchos expertos esperan que suceda durante el año y hoy te comparto algunas de ellas:

1.- La inflación fue el tema central del 2022 y lo seguirá siendo durante este año, sin embargo expertos confían en que esta bajará a niveles del 2%.

2.- La Inteligencia Artificial se está comiendo al mundo, millones de puestos de trabajo están siendo desplazados por ella. Es un tema para observar muy de cerca.

3.- China regresa con todo. Recordemos que la apertura del “tigre asiático” sigue estando limitada por las políticas internas derivadas del COVID-19, pero analistas pronostican una apertura de gran impacto, sobre todo en materia de turismo. Cientos de millones de chinos están listos para viajar y gastar.

4.- Hay que seguir muy de cerca lo que hace Elon Musk. Expertos dicen que, lo que Elon hizo con Twitter es algo que servirá de ruta para seguir por parte de muchas empresas en Silicon Valley.

5.- En geopolítica; Rusia y Ucrania seguirán en conflicto, China no invadirá Taiwán, la unidad en Europa se pondrá a prueba y Estados Unidos aumentará la fricción entre gobierno y gobernados.

6.- El invierno de las criptomonedas seguirá. No hay señales para que eso cambie ni para bien ni para mal.

7.- TikTok y otras redes enfrentarán batallas legales para la regulación del contenido, se avecina un debate global sobre la liberta de expresión, la propiedad privada y las fake news.

8.- La cultura laboral continuará su flexibilidad, el trabajo en casa y las videoconferencias serán todavía más comunes, más profesionales y más ejecutivas.

9.- Los sistemas educativas y los modelos escolares enfrentarán disrupciones desde varios ángulos; desde la óptica del estudiante como la del profesor y de los padres de familia. Hay que estar atentos a lo que viene.

10.- La cultura del reciclaje seguirá creciendo, afortunadamente. Cada vez veremos mas empresas grandes sumarse a esto con productos amigables a la ecología. Personalmente me da mucha alegría que esto siga aumentando.

Felicidades por estas empresas. Ahí están, 10 predicciones de expertos. ¿Tú qué opinas?

*- El autor es Abogado Fiscalista.