El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer que para abonar al tema de la transparencia, los secretarios y directores de la actual administración sostendrán reuniones con sus futuros homólogos los martes y jueves por la tarde.

En estos encuentros, dijo el Alcalde, les darán a conocer cualquier información que soliciten o requieran sobre las dependencias.

Además, los miércoles y el jueves harán lo mismo el Presidente Municipal y la síndico procuradora, de 17:00 a 19:00 horas, a partir de la próxima semana.

Durante su discurso dijo que lo que buscan es que ya no se esté mintiendo sobre que no se está entregando la información completa, además dijo que fueran con todo y lupa.

Cabe recordar que desde el inicio de los encuentros de transición, la relación entre gobierno municipal saliente y entrante ha sido ríspida.

Incluso, la semana pasada, el equipo de Arturo González Cruz, encabezado por Carlos Murguía, entregó oficios a las distintas dependencias para solicitarles directamente la información completa.

Y bueno, esa fue la versión de Gastélum Buenrostro, pero hoy se conocerá la de González Cruz, pues encabezará una conferencia de prensa precisamente para decir cómo va de su lado esto de la transición.

Ex procuradora

Quien se reincorporó como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) es la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien se aventó un “pequeño” periodo de casi seis años de licencia en el Poder Judicial del Estado, para poder ocupar la titularidad de la Procuraduría estatal, por invitación-orden del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Lo curioso es que a Ibarra Leyva la recibieron con los brazos abiertos, cuando hay quienes señalan que la mentada licencia es ilegal, porque solo se otorgan por un año, regresar y pedir otra de seis meses.

Pero en el caso de la ex Procuradora, se aventó casi seis años, cuando el periodo de un magistrado es de cinco años, con oportunidad de ser ratificado en dos ocasiones.

Solo que en su caso, a como se ven las cosas, dicen que en el Poder Judicial del Estado son capaces de hacerle efectivo el tiempo de licencia, con lo que incluso hasta podría hacerse acreedora al haber de retiro obtenido para los magistrados.

Otro dato que llama la atención es que al regresar al TSJE, la ex fiscal fue asignada a la Primera Sala civil donde sus compañeros serán María Esther Ibarra Rentería y José Luis Cebreros Samaniego.

En el caso de Ibarra Leyva ella ha sido penalista de toda la vida. En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha a manera de chascarrillo que la última vez que vio materia civil fue cuando era estudiante de Derecho y de ahí en adelante no ha elaborado siquiera una demanda de jurisdicción voluntaria.

Por cierto, a quien movieron de la Primera Sala para darle espacio a Ibarra Leyva, fue al magistrado Fausto Armando López Meza, a quien enviaron a la Cuarta Sala penal para ocupar la vacante dejada por el togado Emilio Castellanos Luján, quien salió al cumplir los 70 años de edad indicados por la ley.

De esta manera, la Cuarta Sala del TSJE queda integrada por el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo y, algo insólito, los suplentes López Meza y Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez.

Les aplica ‘el visto’ a ex funcionarios

Algunos ex colaboradores del ex alcalde Gilberto Hirata y empleados del actual Ayuntamiento no han parado de buscar una reunión con el presidente electo, Armando Ayala, pues muy seguros de su currículum y experiencia, afirman que podrían desempeñar un gran trabajo en dependencias como servicios públicos, infraestructura y desarrollo urbano, e incluso seguridad pública.

Parece que lo que han olvidado es que en los últimos dos gobiernos los resultados en esas dependencias no han sido los óptimos y para muestra de ello basta con ver las condiciones de las calles, el alumbrado, el servicio de recolección de basura y el incremento en los índices delictivos.

En ese sentido, gente cercana al círculo de Armando Ayala comenta que él ha preferido ignorar sus propuestas y como se dice coloquialmente ha optado por “aplicarles el visto en WhatsApp”, pues de aceptarlos de regreso no estaría dando la imagen de cambio que tanto ha difundido.

Así que el mejor consejo para ellos es que vayan buscando otra opción ya que al parecer en la próxima administración no serán bienvenidos.