Con la salud no se juega

La corrupción en México ha invadido todas las esferas del quehacer humano, una realidad a la que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, se ha enfrentado, sin embargo, a mi parecer, la forma como lo hace provoca más problemas que la misma corrupción.

Años y años, lustros y lustros, décadas y décadas con la corrupción a cuestas hemos vivido en este maravilloso país, tema principal y bandera de la Cuarta Transformación, sin embargo no se ha visto, aún, la luz al fondo del túnel.

Todo está corrupto y hay que acabar con instituciones y organizaciones que se han beneficiado o han beneficiado, mejor dicho, a miles de funcionarios. Sí, don Andrés Manuel, pero debería tener un as bajo la manga que sustituya a estas instituciones u organizaciones corruptas.

Por ejemplo, eliminó la ayuda a las estancias infantiles, ya la Suprema Corte de Justicia le ha ordenado devolver la ayuda; estuvo mal como sus colaboradores por darle gusto a usted, le partieron la madre a miles de mujeres en el país, porque a la fecha no les ha llegado esa ayuda económica que les iba a dar directamente para que las madres de familia eligieran la estancia donde podrían a sus hijos al cuidado o dárselo a los abuelos, como sugirió Carlos Urzúa, secretario de Hacienda.

Eliminó la ayuda a albergues para mujeres maltratadas y golpeadas, sí, dizque porque había corrupción; no se diga a los comedores comunitarios que en Baja California le dan alimento a miles de migrantes y menesterosos. Por supuesto que no ha implementado nada en sustitución.

Ah, pero sí les complace o trató de complacer a los de la CENTE, pero no quedaron conformes con la contrarreforma educativa.

En cuanto a la seguridad van en aumento los crímenes de alto impacto en México, no podemos definir qué zona es más delicada que otra. Lo mismo hay crímenes en Playa del Carmen en Quintana Roo como en Tijuana, Baja California. En la Ciudad de México, donde gobernó señor López, el crimen y la delincuencia desatados, fuera de control.

Sabemos que no puede cambiar un país de la noche a la mañana, pero pasan los días y los meses y no cambia la cosa. Se molesta por cualquier crítica, bueno, la mía sé que le importa un comino, pero hay otros comunicadores que hacen alguna observación y les denomina “Prensa Fifí”, ahora “Hampa prensa”. Ha caído el Producto Interno Bruto, PIB, de seguro es culpa de los conservadores y los gobiernos anteriores.

Ahora se le vino el problema de las instituciones de salud en el país. Ya hace unas semanas se habían manifestado los médicos internos de los centros y hospitales generales por la falta de pago y prestaciones; en la semana le renuncia el director del IMSS a través de una extensa carta donde señala las anomalías en el Instituto y las intromisiones de la Secretaría de Hacienda. Aceptó que hay problemas de desabasto de medicamentos, no sin antes decir que “estaba peor antes”. Han hablado médicos, enfermeras, líderes sindicales del IMSS e ISSSTE que coinciden con Germán Martínez, ex director del IMSS. Tenemos un gran atraso en el sector salud y todos esperamos ver en la cárcel a los corruptos, pero no llegan. Señor Presidente, con la salud de los mexicanos no se juega.

* El autor es periodista independiente