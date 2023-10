¿Cómo vamos con la Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos?

Han pasado algunas semanas desde que inició el ciclo escolar 2023-2024 y ya se fue apagando el enojo de padres de familias, instituciones privadas defensoras de la educación así como partidos políticos que durante semanas estuvieron atacando la publicación y distribución de los libros de texto gratuitos que laboró el gobierno de la 4T.

Tal vez el único gobierno que sigue en pie de lucha es el de Chihuahua que encabeza Maru Campos del PAN. Poco a poco los adversarios de Andrés Manuel López Obrador fueron doblando las manos y aceptaron los libros con todos los errores que hicieron ver.

La Nueva Escuela Mexicana, inventada por la 4T, trata de vincular más al alumno a las actividades de su comunidad, algo que me parece correcto, pero por otro lado fomenta el desprecio a quien tiene dinero en el país, repudiar a las manifestaciones de las clases medias y altas, los fifís pues.

Pero hasta el momento no he tenido noticias de cómo va evolucionando el ciclo escolar, no he leído ni escuchado que se hayan mostrado algunos defectos de este proyecto de la Nueva Escuela Mexicana. Hay que recordar que la pandemia propició un atraso en la educación de miles de niños y niñas.

Mientras en Mexicali los padres de familia de la Secundaria Técnica número 2, cerraron el plantel y suspendieron clases este jueves, ¿por qué hicieron eso? Bueno porque los padres de familia pidieron a las autoridades educativas la remoción de la directora, Virgilia González y la autoridad, bueno el secretario Arturo Solís Benavides se encuentra indispuesto, pero los demás responsables no actúan.

Pero ¿de qué acusan a la directora? Los padres de familia dicen por señalamientos de acos sexual y bullying en contra de los alumnos. Seguirás su lucha hasta no sea removida la directora.

No sabe la autoridad educativa en Baja California qué está pasando en las secundarias. Otro ejemplo es la Secundaria número 3 “Emiliano Zapata”, del ejido Guadalajara, donde los padres de familia tomaron el plantel debido a la falta de 6 maestros y por supuesto la falta de atención y nula respuesta de las autoridades de educación. La manifestación fue en septiembre, lo cual me demuestra, nuevamente, que profesores, directores de escuelas y sindicatos no pueden ponerse de acuerdo, ni revisan su planta de docentes que iniciaran actividades al inicio del ciclo escolar.

También las primarias sufren el ausentismo de profesores y profesoras al inicio del ciclo escolar, un caso es que llegó el 23 de septiembre y los padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela primaria “27 de enero”, en el fraccionamiento “El Cóndor” de Mexicali, llegaron a las 6 de la mañana y se encadenaron a la puerta como protesta por la falta de un maestro. Repito, ¿por qué no tienen profesor o profesora tanto tiempo? Se supone que la Secretaría de Educación verifica su planta de maestros con tiempo y comprueba uno a uno para no enlistar a un maestro que se jubiló o está en proceso de hacerlo.

La Nueva Escuela Mexicana elimina los exámenes de los alumnos, también las evaluaciones al personal docente, hay libertad para los profesores para que sean creativos en sus clases, y esto dice la autoridad educativa de lo que quiere el Estado con la Nueva Escuela Mexicana: “El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. (Art. 11) Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la Nación. (Art. 14, I)”.

¿Se ha logrado algo? Sé que es poco tiempo, pero no he escuchado a profesores dar su opinión, ni que han implementado para completar la educación de sus alumnos. Ojalá pronto pueda saber algo, éxitos o fracasos, pero que todo vaya por el bien de la instrucción de niños y niñas del país.

*El autor es periodista independiente.