¿Cómo se relaciona con sus clientes?

El ojo del marketing

“Compré una base de datos de quinientos mil registros”, “me ofrecieron mandarle correo a un millón de contactos”, “compraré cien mil seguidores, para que mi facebook no se vea vacío”. Puedo seguir contándole lo que escucho, lo grave de la situación es que o no hemos explicado bien, o no se termina de entender el tema.