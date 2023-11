¿Cómo se les ocurre?

Por el derecho a la libertad de expresión

Hay dos suspirantes a ser candidatos a la alcaldía de Tecate que quieren ver consolidada su aspiración personal. Ambos son los más altos funcionarios de la actual administración municipal, y, hasta ahora, no han hecho lo suficiente para lograr ese privilegio. Uno es Darío Benitez, Presidente Municipal, y; la otra, es Maythé Méndez, la Síndico Procuradora. Del primero diré que, mal que bien, tiene la ciudad mayormente pavimentada, pero con un muy deficiente servicio de limpia. El tráfico vehicular no ha podido ser controlado de manera eficiente, pues se siguen teniendo los nudos históricos que convierten en una pesada experiencia, el transitar por nuestras calles. No obstante, el peor impedimento se encuentra en la inseguridad pública. Desde antes de que fuera electo, en su campaña política, muchos ciudadanos le recordamos que los policías municipales eran una piedra en el zapato para los tecatenses. No tuvimos problemas para que lo reconociera pues, él mismo, conocía las malas experiencias que, diáriamente se sufren en las confrontaciones con los agentes del orden. Como andaba encampañado, Benitez a todos nos dio la razón, y prometió que, entrando a la administración, tomaría cartas en el asunto. Pues, parece, que ya se le olvidó.

La segunda es Maythé Méndez, la Síndico Procuradora, quién no parece que haya comprendido que uno de los asuntos que más nos interesan a los tecatenses, son indudablemente, las actuaciones abusivas y arbitrarias en las que, con mucha frecuencia (ella debe saber que tan seguido) se ven envueltos los agentes de la policía. La Síndico Procuradora, es la funcionaria encargada de las investigaciones de las infracciones y delitos, cometido por la policía en sus funciones, pero también cuando no están trabajando, porque no dejan de ser funcionarios públicos. También es la encargada de investigar a todos los funcionarios de la administración municipal, y promover demandas penales cuando existan pruebas suficientes de peculado o cualesquier otros delitos. De la misma manera, está obligada a informarle a la población, de manera constante y periódica, sobre los asuntos de alto impacto.

Por ejemplo, y por solo citar uno de los muchos casos no procesados, hace algunas semanas unos agentes de policía de nuestra ciudad, llegaron a una tienda Oxxo y agredieron física y verbalmente a los empleados, echándoles gas pimienta, posteriormente salen del negocio y violentan a una persona de la tercera edad, arrollándolo con su automóvil y dándose a la fuga. Los agentes en activo que atendieron este incidente, no los detuvieron y omitieron, al parecer de manera consciente, los datos del automóvil en el que huyeron los agentes abusivos. En su intento de huida y bajo los efectos del alcohol, chocan y derriban con el automóvil un poste de electricidad que tenía un transformador, dejando sin el servicio eléctrico a varias colonias. En este evento delictivo, están involucrados los tres policías que cometieron los delitos, los que estaban en servicio y atendieron el reporte en el sitio de los hechos, además de Darío Benitez y Maythé Méndez, que conocen el asunto y no le dan el seguimiento legal correspondiente

¿Cuál es el impacto de éstas irregularidades en la comunidad? Pues, obviamente, que de manera inmediata observamos que las leyes generales y los reglamentos municipales no son para todos; que, si existen personas que están por encima de ley y a quienes no los perjudican, porque tienen el manto de la protección oficial; mientras que, por otro lado, al ciudadano común y corriente por cualesquier pequeñas faltas administrativas son maximizadas, hasta convertirlas en delitos penales o en otros casos, aplicándoles multas enormes.

Este caso aquí relatado, puede tener algunas imprecisiones, pero es lo que recuerdo momentáneamente de él. Hay muchos otros de los cuales Darío y Maythé tienen conocimiento, y no los han hecho públicos o no les han dado seguimiento. Estas son las condiciones de la justicia municipal, y esta es la conducta de estos dos suspirantes a la presidencia municipal. Por cual votaremos los tecatenses, está por verse. Muchos se irán por la cargada, pero otros ya estamos con los ojos y los oídos avispados y críticos, para tomar una decisión madura. En lo que sí estamos claros es en que, la justicia municipal no se logrará en el cercano ni en el mediano, sino en el muy largo plazo. ¿Por eso me pregunto, cómo se les ocurre ser candidatos, si no cumplen sus obligaciones actuales? Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.