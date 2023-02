Combo latino de los Mets

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP/WIRE).- “No siempre se desea lo que uno ama, ni siempre se ama lo que uno desea”… Miguel de Cervantes.

Tremendo combo.

Sabido por todos es que los Mets llegarán a los entrenamientos, en Florida, cargados de millones de dólares, vía cuenta bancaria del propietario, Steve Cohen. Lo nuevo es que también van a aparecer en esos campos, repletos de talento latinoamericano.

Aparte del roster, han invitado al infielder panameño, Jónathan Araúz, de 25 años; al caraqueño, Lorenzo Cedrola, outfielder de 25 años; a Michael Pérez, receptor nativo de Catano, Puerto Rico, de 30 años; a Alex Ramírez, dominicano capitaleño, de 20 años, outfielder; al infielder José Peraza, de Barinas, Venezuela, 30 años; a Deni Reyes, lanzador derecho, de 26 años, nativo de San Cristóbal, Dominicana.

Además, ya en el róster de los 40, aparecen el colombiano, José Quintana; los venezolanos, Carlos Carrasco, Eliéser Hernández, Francisco Álvarez, Omar Narváez y Eduardo Escobar; de Puerto Rico, Edwin Díaz, José Nido y Francisco Lindor; Dominicanos, Ronny Mauricio y Starling Marte.

Lo único que les falta es que lleven a Oscar de León para cantar el Himno Nacional.

Ruedan hacia Florida

El camión de los Phillies que rueda ya hacia la casa de ellos para el spring trainer, Cleatrwater, Florida, lleva, entre otros útiles, 2.400 pelotas, 1.200 bates, 300 guantines y 140 cascos. Dentro de 12 días se reportarán a esos entrenamientos los pitchers y los catchers.

No olvidan a Judge

En San Francisco, los ejecutivos de los Gigantes no han podido convencer sus fanáticos de que no haber firmado a Aaron Judge, no fue culpa de ellos. A menos que el equipo tenga muy buena arrancada, van a tener de oír muchas protestas a lo largo de la campaña.

Judge nació y se crió al lado de San Francisco, en Linden. Fanático de los Gigantes. Allá le ofrecieron 400 millones por 10 años, firmó con los Yankees por 360 millones para nueve temporadas.

¡A ganar 20 juegos!

El entusiasmo en Báltimore es porque tienen a uno de los mejores prospectos entre los lanzadores, el derecho, hijo de mexicanos, Grayson Rodríguez, de 23 años, nativo de Houston. Este año lo van a presentar ante la sociedad de las Mayores.

Casi desaparecidos los pitchers ganadores de 20 juegos, creen poder revivir aquel histórico cuarteto de abridores de los Orioles 1971, todos con 20 victorias, Jim Palmer 20-9, Pat Dobson 20-8, Dave McNally 21-5, Mike Cuellar 20-9.

*El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.