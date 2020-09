Combate a la pobreza, una quimera

Son muchos los temas que hay que tratar ante la gravedad que presenta la vida cotidiana de nuestro país. Es innegable los graves problemas de seguridad que se presentan a todo lo largo y ancho del territorio nacional, que nos ha llevado a considerar a algunos estados o regiones, como zonas de alto riesgo para el libre tránsito de los ciudadanos y sus familias.

Existe una gran efervescencia social y hay una serie de movimientos que se presentan en todo el país, que dificultan también el buen desempeño de las actividades productivas y alteran el orden y vida de las ciudades afectadas por esos eventos.

En el tema económico, lamentable es ver como la economía ha estado padeciendo una de las más fuertes crisis económicas de los últimos cien años y aunque esta situación es un tema de carácter mundial, también es cierto que la manera en que la economía de México se está contrayendo tornará más difícil su recuperación, que nos hace pensar en que la presente será una década perdido en el terreno económico y se considera que en presente sexenio la economía se contraerá más del 3%, en comparación al año 2018.

Se argumenta que parte de la contracción de las actividades económicas, se debe a la crisis de salud que estamos padeciendo los pobladores del planeta y que ha afectado a todos los países del mundo, pero eso no exime de responsabilidad y de que se ha hecho un deficiente manejo de ambas crisis, la sanitaria (Covid 19) y la económica, donde se estima tendremos una contracción en este año de cerca del 10 por ciento, respecto el año anterior.

Y en este negro contexto, podemos afirmar que unos de los sectores de población más dañado serán los ciudadanos más pobres, ya que los niveles de pobreza se están incrementando, así como el número de pobres. Y a pesar de que esta administración federal se ha comprometido en hacer un gobierno al servicio de los pobres, las acciones de política económica no han contribuido a disminuir ni el número de pobres ni los niveles de pobreza y si la economía mexicana se contrae como se estima este año el número de pobres podrá incrementarse en aproximadamente 14 millones.

Según datos publicados por CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). La línea de “pobreza por ingresos”, es de 2,097 pesos por mes en la población rural y de 3,224 pesos de la población urbana.

En esta administración, la igual que en otras, la política Social de combate a la pobreza, ha sido más un programa clientelar de un claro interés electoral, sin reglas de operación y le ha dado prioridad a una serie de programas, como las pensiones universales a adultos mayores, ayudas monetarias a personas con discapacidad, becas para jóvenes que estudian o aprenden un oficio, etc. Con estos programas se beneficia según cifras de la Secretaria de Hacienda a 16 millones de mexicanos, pero con una derrama económica muy poco significativa con respecto al PIB, y con un impacto casi nulo en cuanto a reactivación económica.

Estas consideraciones me sugieren que es importante que en nuestro se pueda encontrar la manera de romper las trampas de la pobreza, que ahogan y condenan a los pobres, tanto países como su población a estar inmersos en esos círculos en tanto no haya en términos reales un diagnóstico correcto sobre las causas reales del empobrecimiento y repensar como superar los problemas de salud y educación que se convierten en factores fundamentales para superar la pobreza, no será posible superar este flagelo.

Repensar la pobreza y dar un giro radical en la lucha contra la desigualdad es una tarea que tiene este gobierno y que no ha podido resolver, por eso la trampa de la pobreza lo ha envuelto y será a menos que se cambie el rumbo, el sexenio con el mayor número de nuevos pobres.

*El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.