Coach lanza colección inspirada en ‘Naruto’

¿Alguna vez pensaste que una marca de alto prestigio lanzara ropa y calzado de uno de tus animes favoritos? Hoy es una realidad, el actor Michael B. Jordan mejor conocido como Adonis Creed (Personaje de la película de la saga Rocky) decidió colaborar con la marca Coach para lanzar una edición especial inspirada en Naruto.

Él mismo comentó que ha sido fanático del anime desde que era pequeño y sabe lo difícil que es para muchas personas sobrellevar este gusto, porque puedes ser objeto de críticas, así que con esta colaboración quiere demostrar que sin importar cuáles sean tus gustos no te debe de importar lo que los demás piensen de ti.

Y es así como Jordan se unió al director creativo de la marca, Stuart Vevers, para crear esta edición que contará con la esencia del anime pero que a la vez será de lo más versátil, eligiendo distintas piezas que enlazarán con las que tenía en mente el actor, y es así como crearon chaquetas en donde se puede ver a Naruto lanzando el rasengan (Esfera espiral, que es una técnica ninja), bolsos con símbolos y detalles del Clan Ushiha, hasta sneakers híbridos, además camisas con personajes como Jiraiya (Maestro de Naruto), Tsunade (La quinta Hokage) y Orochimaru (Uno de los principales enemigos de la trama), así contando con cada mínimo elemento que te relaciona a este anime, realmente miras cualquiera de las piezas de la colección y sabes que está inspirada en él.

También son lo bastante prácticas como para usarlas en cualquier momento, que es algo que en lo personal me gustó mucho ya que si pensamos en la marca Coach se nos viene a la mente artículos formales o bolsos con su estampado por doquier pero esta edición es algo completamente diferente al estilo que representa Coach, teniendo a la vez ligeros detalles o bolsos contemporáneos que son muy comunes en esta marca para que así contenga la esencia de ambos.

Y no todo termina aquí, la publicidad para lanzar al público fue dirigida por Rachel Morrison, directora de fotografía de Black Panther, en donde nos mostraron un film de Jordan caminando por una de las calles de Tokyo luciendo distintas prendas de la colección y así mismo las diferentes personas que aparecen en el video, todo va de una manera tan sutil que realmente te engancha y más aún si eres fanático de Naruto ya que no solo se esforzaron en crear una buena colección sino también en integrar efectos en el video que te hacen recordar aquellos tiempos en donde mirabas Naruto (si es que eres fan) y si al contrario no lo conoces, te hace pensar en que deberías verlo.

Y es así como nació #CoachxMBJ gracias al fanatismo de Jordan que lo llevó a los límites y que nos sorprendió a todos de una manera exorbitante ya que las colaboraciones son comunes en las marcas, pero no una de este estilo, así que sin duda dará mucho de qué hablar, ahora solo queda esperar a ver cómo reaccionan las personas a esta colaboración y si será todo un éxito, ahora cuéntame tú, ¿comprarías algo de esta colección si fueras fan de Naruto?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.