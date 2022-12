Ciro corrió con suerte

La vida de los periodistas en México está en peligro de fanáticos, el crimen organizado, políticos exhibidos y muchos anónimos. Un hecho lamentable fue el atentado que recibió Ciro Gómez Leyva al salir de Grupo Imagen después de dar su noticiario nocturno este viernes. Ciro salvó la vida gracias a que la empresa, Grupo Imagen, le facilitó un vehículo blindado que evitó que las balas de sicarios atravesaran la ventana e impactaran en su cabeza, dicho por el propio Ciro en su noticiario “Ciro por la mañana” de Radio Fórmula.

El propio Ciro Gómez Leyva publicó en su cuenta de Twiter lo siguiente: “A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades CGL”.

Un claro ataque a su persona, dijo que ha recibido amenaza alguna en ningún medio, que no tiene enemigos, que no le debe a nadie y que puede contarlo. Agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo las palabras que dijo por la mañana del viernes y el apoyo recibido por el gobierno capitalino.

En la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, constantemente, es señalado Ciro Gómez Leyva, es criticado, es descalificado, lo ponen como un opositor de la 4T, de sus planes y proyectos, cada miércoles lo sacan a relucir. ¿No cree usted que esto provoca a la fanaticada a acabar con la vida de quien critica a su mesías? Sin embargo, tras el atentado, el presidente López Obrador le envió un abrazo en su mañanera del viernes, “Enviarle a Ciro un abrazo, tengo información que se esta haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación”.

López Obrador, ese que continuamente lanza calificativos a Ciro dijo que “afortunadamente no hubo consecuencias fatales”, no las hubo no por la protección que brinda el gobierno federal que el dirige, sino por una camioneta blindada que le proporcionaron en la empresa a la que brinda sus servicios como periodista. Y todavía agrega: “Lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública. Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”. Vaya, menos mal que no lanzó vituperios en contra de Ciro.

Estos crímenes de periodistas en México han puesto al país como el más peligros para ejercer el oficio de periodista, el oficio más bello del mundo diría Gabriel García Márquez, de frontera a frontera y de costa a costa, los ataques a la prensa son continuos, los organismos y programas en defensa de periodistas y defensores de los derechos humanos no detienen las balas. En Baja California tenemos dos ejemplos ocurridos al inicio de este año, los crímenes de Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, con casi una semana de diferencia.

Por cierto el juez de control de la sala 11 del Poder Judicial, sentenció a 25 años de prisión a José Heriberto Ochoa Díaz “el Huesos” y Adrián Nicolás Ramos “el Uber”, por haber planeado y ejecutado el asesinato del reportero gráfico, Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero de este año.

La vida de cientos de hombres y mujeres que ejercemos el oficio de periodista no está exenta de ser arrebatada por un criminal en México. Ciro Gómez Leyva, se salvó del atentado que sufrió saliendo de su trabajo noticioso gracias al blindaje del vehículo que conducía, no todos han corrido con esa suerte. Ojalá que AMLO deje de estar atacando a personas, a periodistas que le señalan sus errores que, además, no corrige.

*El autor es Periodista independiente