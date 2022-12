“Chocolates” y decreto

Ya falta menos de un mes para que termine la vigencia del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los propietarios de vehículos introducidos de contrabando al país puedan regularizar su situación a un precio módico, sin los costosos gastos de importación aplicados para quienes sí gustan de cumplir la ley.

Sin duda el programa de regularización ha logrado aceptación para quienes amparaban su circulación por todo el país, sobre todo en las regiones fronterizas como Baja California, con engomados o incluso “placas” similares a las oficiales, pero de organizaciones “defensoras” de los derechos de los ciudadanos, como Onappafa, Anapromex, Condefa, Alianzas Unidad, entre otras.

El programa ha avanzado bastante y tan solo en Baja California el estimado oficial es que serán unos 500 mil vehículos “chocolate” los que serán regularizados en la vigencia del decreto presidencial.

Ahora viene lo bueno y es saber qué pasará con quizá otra cifra similar de vehículos que por sus características no serán regularizados porque no entraban en las condiciones del decreto. Las autoridades tanto estatales, federales y municipales han advertido que ahora sí, ya no se permitirá la circulación de autos “chocolate” porque el programa de regularización ya fue lo suficientemente bondadoso para que nadie ande en vehículos al margen de la ley.

Pero del dicho al trecho hay largo trecho, porque habrá que ver si es cierto que las autoridades actuarán para confiscar los vehículos “chocolate” a partir de enero, porque seguramente las agrupaciones como Anapromex y Onappafa seguirán en su negocio, a sabiendas que al gobierno le tiembla la mano para aplicar la ley, sobre todo en un año electoral en Estado de México y Coahuila, y en el que estará a todo lo que da la carrera por la sucesión presidencial en todo el país.

JUECES SIN ROSTRO

El asesinato del Juez de Control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, registrado el pasado domingo, no debe ser tomado como otro asesinato más en el violento escenario de México.

Esto demuestra que los criminales están cada día más desatados en el país, donde la política de “abrazos, no balazos”, evidentemente no funciona.

Se debe recordar que en ese estado, hace menos de quince días, fue asesinado el general José Silvestre Urzía, coordinador de la Guardia Nacional en esa entidad.

Ya en las últimas semanas en todo el país, e incluso en la vecina Sonora, los grupos criminales han dado más muestras de su poderío sanguinario, con ejecuciones o tiroteos donde han muerto hasta inocentes, como un niño en el poblado Luis B. Sánchez.

Ahora, si los criminales empiezan a asesinar a Jueces, es para demostrar que pueden hacerlo sin temor a sufrir las consecuencias.

Por ello es interesante la propuesta que realiza el aspirante “rebelde” de Morena a la Presidencia de la República, senador Ricardo Monreal Ávila, donde en una columna que escribe en un diario de Ciudad de México, señala que “la figura de los jueces sin rostro debe ser valorada para proteger y dar seguridad a los impartidotes de justicia, especialmente a quienes juzgan y sentencian a los acusados de narcotráfico, delincuencia organizada o terrorismo, delitos extremos y de alta peligrosidad para la sociedad”.

La figura de los jueces sin rostro se ha aplicado en diversos países. Y señala el Senador Monreal que “en un tribunal sin rostro, la justicia no sería la presa fácil que es hoy de dos amenazas disruptivas: plata o plomo”.

SORPRESAS FUTBOLÍSTICAS

La Copa Mundial de Futbol que se celebra en Qatar ha dado varias sorpresas inesperadas a los habitantes de varios países.

Uno de ellos es México, donde la afición esperaba que ahora sí llegara al famoso quinto partido, pero a final de cuentas la selección del “Tata” Martino solo llegó al tercer partido. Aunque la escuadra mexicana ya puede tener el consuelo que varias de las poderosas selecciones, que incluso se mencionaban como favoritas, como la de Alemania y España, quedaron eliminadas de la justa mundialista.