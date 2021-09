Cerrando fuerte

Anda con todo el staff del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, cuando está en la recta final la gestión que encabeza Karla Patricia Ruiz Mc Farland, quien relevó en dos ocasiones a Arturo González Cruz, la segunda vez, desde febrero, para quedarse definitivamente en la silla principal de Palacio Municipal.

El primer año de la presente administración de la paramunicipal del deporte, fueron pocos los eventos que se pudieron realizar, a causa de la pandemia.

No hubo oportunidad de realizar el Medio Maratón Internacional de Tijuana y tampoco el Maratón, aunque la prueba de 42,195 metros nunca la tuvieron contemplada.

Es más, ni el Serial Atlético Delegacional pudieron realizar normalmente, únicamente una fecha y algunas otras en forma virtual, que definitivamente no es lo mismo.

Y es que estos eventos son los que reúnen miles de participantes y hacen lucir el trabajo del Imdet.

Cuando Juan Carlos Pelayo aún dirigía el Imdet, en su momento, declaró que la pandemia no permitía que se corrieran los 21,097.5 metros, en la edición del 2021.

Eso, antes de renunciar, para sumarse a la campaña de Jorge Hank Rhon, quien una vez más buscaba la gubernatura de Baja California, pero los electores se decidieron por Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Pelayo alcanzó los votos para una curul en el congreso del estado, pero por cuestiones técnicas, de las que no tenemos ni la menor idea, le quitaron la diputación para dársela a una dama. Al relevo, por Pelayo, llegó María Antonieta Gómez Gómez, hermana de Andrea, la juez internacional de gimnasia, que de niña practicaba la disciplina en la sala del Auditorio de Tijuana, que coordinaba Hristo Dimitrov Kchomarov y también nadaba. Llevaron a cabo el Medio Maratón, pero no en las fechas acostumbradas, cuando incluían el evento en las festividades por el aniversario de la fundación de Tijuana. Restringieron la participación y aunque los registros se agotaron de inmediato, no se presentaron todos los apuntados, pero al menos le cumplieron a los que hicieron el recorrido. Anunciaron la realización de La Milla Internacional de Tijuana, a celebrarse el 22 de octubre, en las instalaciones de la unidad deportiva Crea.

Hay un dato curioso, para esa fecha ya estará en funciones la administración que encabezará Monserrat Caballero, ya que la actual llega a su fin el 30 de septiembre.

Será que ya tienen amarrada la continuidad los dirigentes del Imdet o le quieren ayudar en el trabajo a la siguiente administración. De hecho, eso ha sucedido en otros renglones, como el calendario anual, que ya se lo dejan casi listo en la entrega-recepción y ese pudiera ser el caso.

La Milla ha tenido mucho éxito cuando la realizan sobre la Avenida Revolución y terminaba ya con la noche encima, pero quienes gustan del atletismo no la veían toda, sólo cuando pasaban los corredores frente a los aficionados.

Aunque, definitivamente, la pista del Crea es un mejor escenario, pues sentados cómodamente en las gradas, se puede ver el desarrollo completo de la prueba de 1,609 metros. Cualquier día de estos deberán iniciar las pruebas de clasificación para quienes buscan estar en las categorías donde están de por medio los premios en efectivo.

Las pruebas estarán a cargo del staff de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana, que preside Rubén Razo.

Se nos terminó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí los dejamos…por hoy, aunque estén vacunados, sigan cuidándose, usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, los que no han recibido sus respectivas dosis, quédense en casa.