Cero tolerancia a todos

En Tijuana desde hace varios años existe una falta de educación vial que pereciera que no le interesa a la autoridad resolver, se nota una carencia de programas concretos para su prevención y más aún para su solución; esto independientemente que llegaban recursos por parte de Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), no se apreciaron operativos concretos para ponerle un alto a la serie de faltas por parte de los automovilistas y no diga el transporte público.



Si bien la falta de cultura vial se refleja en las estadísticas de accidentes y delitos de esta naturaleza como lesiones, daños, homicidios, etc., también tenemos las acciones que dificultan el libre tránsito al ubicar los ciudadanos sus vehículos en doble fila, obstruyendo las entradas y salidas de los domicilios, bloqueando rampas de personas con capacidades diferentes y una serie de faltas administrativas, que si bien no constituyen un delito deben ser igualmente respetadas, ya que afectan a e incomodan a otras personas a su libre tránsito.



En esta zona del país es lamentable percatarse del comportamiento de los ciudadanos fronterizos luego de que cruza hacia Estados Unidos, el respeto a toda la normatividad vial que existe en ese país, pero que al regresar a Tijuana todo cambia; pero si bien es cierto que el comportamiento es individual la oportunidad de que se sabe que no pasa nada en nuestro México lindo y querido, permite cometer las faltas al cabo quedarán impunes ya que la autoridad no actuará en consecuencia.



A finales del mes de Octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, por medio de la Dirección de Tránsito, realiza en varias delegaciones de Tijuana el denominado “Operativo Cero Tolerancia”; los vehículos están siendo remolcados por estar mal estacionados en la vía pública, en zonas prohibidas, en espacios reservados o encontrarse en doble y se localizan hasta en triple fila.



Debemos reconocer que estas acciones que ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para poner orden en las calles, retirando vehículos mal estacionados y haciendo respetar los señalamientos viales y aceptarlas ya que se contribuye a mejorar la movilidad en varias zonas de la ciudad y por ende se pone orden al tránsito se ven mejor nuestras avenidas y se mejoran las partes comerciales.



Creo que resulta muy positivo que se haga respetar la ley, que continúen retirando los vehículos en doble fila, los que se estacionen donde no deben, y que los de tránsito pongan orden, incluso en la línea para cruzar por la garita de San Ysidro, evitando que se metan automovilistas, somos un mal ejemplo internacional por el desorden en nuestros puertos de tránsito incluso se realizó un reportaje especial para ilustrar nuestro mal comportamiento.



El operativos cero tolerancia es bueno, pero se debe aplicar a todos ya que en este momento nos quedan a deber con el transporte público.

* El autor es coordinador del área pericial del Injus.