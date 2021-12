No es la primera vez que he escrito en torno al Centro Histórico de Mexicali. Los fundamentos de mi opinión se sustentan en aquello que un día dicen que dijo Santo Tomás: Ver para creer.

Mi experiencia.

mi vista y mis recuerdos se van hasta Guadalajara, - mi tierra; no mi ciudad, Los Ángeles, Yuma, El Centro, por citar solo estas ciudades, y, naturalmente Mexicali. Nunca en treinta o más años estas poblaciones y ciudades importantes, se recuperaron de su abandono. Politiquería y propaganda con respecto a la gran obra que se han propuesto realizar los gobiernos de Morena, es solo eso: politiquería; lo que tanto le molesta al presidente Obrador. ¿Te das cuenta? – Con todo respeto a Rubén Vizcaíno Valencia.

¿Sabrán los “morenitos” quien fue este señor? El centro histórico de la ciudad de México, Chicago y otras urbes con organismos, comercios e instituciones con permanencia en el centro de estas ciudades, no requieren ser rescatados: Chicago y su enorme museo de arte; en la ciudad de México, Bellas Artes, la catedral y el palacio del gobierno federal, la alameda central y la torre Latino Americana, Sanborns etc. Para no abundar. Nadie puede rescatar lo ir rescatable.

Yuma quedó en el abandono desde que la gran terminal de trenes se cerró; la facilidad que se les dio a comerciantes de esta zona de Yuma, nunca prosperó pese a que se les obligó a mantener limpieza y decoro en sus negocios; el Centro Histórico del Centro, V en el Valle Imperial hoy está “muerto”, con algunos comercios que por lo regular se encuentra sin movimiento ni actividad. Su gran vitalidad se mudó hasta Imperial. Av. y sus centros comerciales. Mexicali quedó en el abandono cuando se abrieron las grandes tiendas o negocios: Calimas, Wal-Mart, Soriana etc.

Los restaurantes chinos salieron del centro de Mexicali buscando las grandes avenidas. El rescate de las ciudades no lo hacen los gobiernos y mucho menos la politiquería. La única obligación de estas administraciones, principalmente las de Morena -a quienes les encanta la politiquería, es obligar y mantener el decoro, la limpieza de calles y edificios viejos. Repito: no se puede rescatar lo que ha cumplido o envejecido en el tiempo.

, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles su zona sureste del centro real donde se encuentra la terminal de autobuses foráneos, (con un gran movimiento este espacio), el resto de estas calles eran simplemente, oscuridad y abandono. Allí, entre estos edificios en abandono, se construyó un enorme museo de arte contemporáneo, de tres niveles. La vida, el movimiento de estas calles recobró su vitalidad.

Doscientas o más obras de arte de los grandes creadores del siglo. Italianos, rusos, norteamericanos, franceses, alemanes etc.

No era necesario ir a Nueva York o Europa para ver y apreciar la gran abundancia y nombres de los maestros del abstraccionismo, cubismo y nuevas alternativas del arte mundial. Comercios, cafeterías, restaurantes, librerías etc. se instalaron en el área. La atracción de este museo para turistas, escuelas y académicos y público en general resultó fundamental.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.