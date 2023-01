Celebran a BC

Ayer en la Casa de la Cultura de Mexicali, se realizó la celebración del 71 aniversario de Baja California, evento al que acudieron personalidades de todo el Estado.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda fue la encargada de presidir el evento, en el que destacó que se es un estado libre y soberano, lleno de oportunidades, participativa e incluyente.

En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, así como el alcalde de Ensenada, Armando Ayala; el alcalde de Tecate, Darío Benítez; la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado,

María del Rocío Adame Muñoz, así como el presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso

López y autoridades militares.

También estuvieron presentes el presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, José Luis Dagnino; así como

Jorge Alberto López Peralta, presidente del Concejo Fundacional de San Quintín, los dos municipios de reciente creación en Baja California.

Luego de las palabras de la Gobernadora de Baja California, Los representantes de los municipios, poder legislativo y Judicial, subieron junto con Marina del Pilar para partir el pastel del 71 aniversario del Estado, mientras se entonaban las mañanitas.

“PROHIBIDO PROHIBIR”

La decisión del gobierno del presidente

Andrés Manuel López Obrador para implementar una serie de estrictas medidas antitabaco ha causado controversia, porque por un lado se pondera la salud de las personas, pero por otro resulta en un golpe para la industria tabacalera, la libertad de comercio y la de las personas para consumir un producto lícito.

Durante la mañanera el mandatario siempre ha señalado que está “prohibido prohibir”, pero en el caso de las reformas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco parece que se ha excedido, puesto que las prohibiciones para quienes gustan de consumir ese producto no son nada más en lugares públicos, sino también privados. Aunque es de conocimiento general que fumar es o puede ser perjudicial para la salud de los fumadores, la decisión debe quedar en quien realice esa actividad que no es ilegal, siempre y cuando no dañen a terceros. Hay quienes señalan que acabar de un decretazo con las zonas exclusivas para fumadores en lugares donde es prohibida la entrada a menores de edad, parece más una decisión de un estado paternalista, donde el Estado es quien decide qué es lo que debe o no debe hacer una persona.

SIN LÍDER DEL COMERCIO

La Cámara de Comercio (Canaco) en Rosarito brilla por su ausencia, al menos eso dicen los comerciantes que bien a bien no saben si aún tienen representación gremial o están abandonados a su suerte.

Y es que el delegado del organismo, Juan José Nevárez, parece que solo tiene el título de membrete ya que solo se presenta a reuniones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde tiene un lugar, pero de trabajo que beneficie a sus representados, no se le conoce nada.

La Canaco Rosarito perdió su registro hace algunos años, justo cuando estaba al frente de la misma Jesús

de Galilea Peña, comerciante de carros usados, y desde entonces el organismo quedó en el limbo, a pesar de los esfuerzos que en su momento se han hecho para echarla a andar de nuevo.

Este organismo cuenta con su propio edificio y en algún momento fue pleito, ya que Canaco Tijuana quería adjudicárselo y por eso se llegaron a acuerdos para que se convirtiera en una delegación, es decir, sin que fuera autónoma.

Por lo pronto, se desconoce si es que opera de alguna forma porque su representante en Rosarito ha preferido el silencio, en lugar de informar sobre las condiciones en las que se encuentra el organismo. Seguramente cuando inicien las campañas políticas,

Juan José Nevárez, intentará jalar reflectores con el membrete de la cámara, como ya lo ha hecho antes.