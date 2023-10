Casos olvidados

Por el derecho a la libertad de expresión.

No hay que escarbar mucho para encontrar dónde está la falla, que ha convertido a los policías de Tecate, en unos de los más agresivos y violadores de las leyes que los deben regir. Las mismas autoridades municipales han expresado sus inconformidades por sus comportamientos anárquicos. No obstante, los policías solo están aprovechándose del miedo que les tienen, por eso delinquen y vuelven a cometer delitos sin cansarse. Mientras tanto, la ciudadanía debe de sortear todo tipo de situaciones, para no caer en las manos de los agentes dispuestos a obtener recursos financieros de donde sea. Sin embargo, cuando a pesar de todo son detenidos por cometer alguna falta administrativa o un delito, saben que, sin importar los cargos de los que los acusen, podrán quitárselos, con facilidad, de encima. Esto es cuando el asunto en cuestión es leve y se pierden algunos pesos.

Otra cosa es cuando los policías cometen delitos del fuero común y la Sindicatura municipal no los atiende como delitos de oficio. O sea, delitos que sin demanda específica se deben investigar y turnar a la fiscalía para que se les fiscalice hasta las últimas consecuencias. Hace varias semanas, un policía fue denunciado por haber robado a un ciudadano 1,800 dólares y cometer abuso de autoridad. La Sindicatura Municipal anunció que se le iba a investigar y que se le suspendería de su trabajo. No hemos tenido información de que así haya sucedido. No sabemos si regresó el dinero, ni si se le denunció ante la fiscalía, porque allí hay un delito.

“El 8 de octubre, tres policías incapacitados -se lee y transcribe textualmente de la nota periodística del sitio de internet Spider Shore- llegaron a una tienda Oxxo y agredieron a una empleada y la rociaron con gas pimienta. Los policías estaban en visible estado de ebriedad. Después huyeron aventándole el vehículo a un adulto mayor, lo golpearon y lo arrastraron por la calle robándole un celular. Los policías activos que atendieron el reporte no incluyeron en su informe, la marca del vehículo, ni su color, ni el número de las placas. Tampoco mencionaron por qué dejaron ir a los policías agresores”. Los ofensores huyeron en un automóvil y cuadras más adelante, chocaron con un poste de energía eléctrica en el cual estaba ubicado un transformador, dejando sin luz eléctrica a varias colonias. Los agentes que atendieron la denuncia no hicieron su informe con la precisión que exige el reglamento, sino que más bien les allanaron el camino a los policías infractores.

De este asunto, la Sindicatura no ha dicho nada, ni parece que lo vaya a hacer. Esta actitud de franca protección a los agentes, es lo que los tiene seguros de que, sin importar qué es lo que hagan, no habrá consecuencias que les afecten. La impunidad de la que gozan los ha convertido en los principales infractores de nuestra ciudad. Solo hay que verlos cruzarse los altos enfrente de medio mundo; observarlos romper los límites de la velocidad sin importarles los enormes riesgos de accidentes fatales que pueden provocar; escuchar las detonaciones de sus pistolas en nuestras colonias, que no son el arma de cargo que les proporciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino las que ellos se han agenciado de manera clandestina, o legal, pero que no están autorizados para dispararla.

Yo, en lo personal, formo parte de la cuota de ciudadanos víctimas de agresiones de agentes de la policía municipal. Hace un año mi vecino policía me amenazó con desaparecerme. Casi inmediatamente fui a denunciarlo a la Agencia del Ministerio Público y a la Sindicatura Municipal y, ¿qué creen? no ha pasado nada. No se investigó la amenaza, no se me ha informado si al menos se le llamó la atención, si fue suspendido o lo que sea. Esa es la forma en que las autoridades administradoras de la justicia y encargadas de investigar las denuncias, le responden a un ciudadano que cumple con las leyes, y paga sus impuestos municipales, estatales y federales en tiempo y forma. Esa es también la forma en que todos los ciudadanos afectados por la mala conducta de los policías somos atendidos, o más bien, somos ninguneados. Por último, no nos vamos a enterar en qué terminará el suceso del choque contra el poste y el atropellamiento y los golpes contra el adulto mayor esa noche. Él, seguramente, se valió de sus propios recursos para atender sus heridas. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.