Carta desde el Más Allá para los jóvenes pitchers

•Coral Gables, Florida. (VIP WIRE)-

“Es muy diferente tener hambre a tener un antojo”… Radio Caracol TV.-

--o-o-o-o—

Mi nombre es José de la Trinidad Bracho. Pero pocos o nadie me llamaban así, ya que siempre fui para todos, simplemente “El Carrao”.

Mis queridos jovencitos menores de los 25 años de edad, ya estelares del pitcheo Mayor 2019…: Roberto (El Cañoncito) Osuna (Astros), mexicano; José Berríos (Twins) puertorriqueño; Germán Máquez (Rockies), venezolano; Shane Bieber (Indios), Walker Buehler (Dodgers), Jack Flaherty (Cardenales), Lucas Giolito (Medias Blancas), Chris Paddack (Padres), Mike Soroka (Bravos), Max Fried (Bravos) Dakota Hudson (Cardenales). Y también incluyo a los lesionados, Luis Severino (Yankees), Shohei Ohtani (Angelinos) y Lance McCullers hijo (Astros).

Ante todo felicitaciones y que las temporadas por venir sean de más éxitos cada una. En cuanto a mí, dicen que he sido el mejor lanzador en el beisbol de Venezuela. Bueno, en 23 campeonatos gané 109 juegos. En una entrevista, Juan Vené me preguntó cuántos juegos había perdido, y le respondí que les preguntara a los pitchers que me los ganaron. Ahora, desde este Más Acá no me importa decir que sufrí 90 derrotas.

Los Rojos me iban a llevar a Grandes Ligas en 1955, pero yo estaba con los Sugar Kings, y el propietario, Bobby Maduro, prefirió mantenerme en triple A, Liga Internacional.

Uds. tienen la suerte de haber llegado muy jóvenes a las Mayores y con calidad extraordinaria. Lo que deben hacer es mejorar cada año, tirar muchos strikes, para que tengan carreras largas. Recuerden que ahora no quieren en los rósters veteranos mediocres.

Uno está acostumbrado a ver en Grandes Ligas dos o tres lanzadores juveniles de óptima calidad. Pero 14, como ustedes, es algo extraordinario.

Tomen con serenidad el problema de que la del pitcher es la única posición contra la cual inventan Reglas a menudo. Han alejado la caja de lanzar del home dos veces, el designado, bajan la altura de la lomita, reducen la zona de strikes. Mejor que jueguen sin lanzadores, con la manguera.

Buena suerte, muchachos… Un abrazo, El Carrao.

-o-o-

RETAZOS.- ** Notable que Glayber Torres hiciera grabar en su uniforme “De Caracas”, para la fiesta de los bigleaguers en el fin de semana… ** Pablo Sandoval, quien se peleó con toda su familia, incluso padres y hermanos, tan pronto firmó su contrato grande, cinco temporadas 95 millones de dólares, va a anunciar su retiro al terminar esta temporada de los Gigantes. Ahora está fuera de juego, con dolencias en el codo derecho… ** Brewer Hicklen, outfielder de los Royals, en clase A alta, Wilmington, conectó este fin de semana siete hits en dos juegos seguidos, cinco de ellos jonrones. El año pasado sacó 18 y ahora lleva 14, en su cuarta temporada por las menores. ¡Vas bien, muchacho, vas bien!…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.