Carta desde el Más Acá. De Juan Vené para Omar Vizquel

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).Amigo Omar: Espero que a estas alturas ya comprendas que, solo porque ambos nacimos en nuestra bella Caracas, no estoy obligado a votar por ti para el Hall de la Fama.

Fuiste un notable bigleaguer a quien la gente aplaudía antes de los juegos en Venezuela, porque en las prácticas recogías roletazos con la mano derecha sin guante. Eres un muchacho bonito, a quien Maltín Polar, con tanta televisión y tantas páginas en diarios y revistas, convirtió en ídolo. Por eso, aquella generación de venezolanos, hoy cuarentones, cree que mereces un nicho en Cooperstown.

Ignoran que lo de Maltín Polar no cuenta, y menos aquellas florituras en las prácticas. Jamás te vieron jugar personalmente en Grandes Ligas, como yo te vi tantas veces.

Sí fuiste un bigleaguer notable, pero El Hall de la Fama es solo para los fuera de serie. Si te elegimos, qué ¿haríamos con David Concepción?

Los periodistas no elegimos a Phil Rizzuto, ni a Pee Wee Reese, fue el Comité de Veteranos.

Los ignorantes hablan de tus números como superlativos, pero no los son, ni son lo principal para nuestros votos. Si los números fueran decisivos, no haríamos falta los 400 electores en toda la Unión.

Y entre esos ignorantes, hay algunos que hasta narran y escriben, pero no conocieron tu carrera en Grandes Ligas, y creen que lo de Venezuela, incluso Martín Polar, cuenta para Cooperstown. Tu sabes, cada quien es todo lo torpe que quiere y puede.

Ahora, si te eligen sin mi voto, celebraré y apoyaré la elección. Eso es democracia, eso es elegancia.

Tú y yo nos hemos tratado durante más de 30 años con bastante cariño amistoso y con absoluto respeto. Espero seguir igual, pase lo que pase con tu candidatura a Cooperstown. Nada tiene qué ver una cosa con la otra. La verdad, nunca me has planteado el caso. Los del escándalo son unos pocos culopicosos, generación “Maltín Polar”, ignorantes del poco valor de El Guante Oro como trofeo, por ser patrocinado por la marca de guantes “Rawlings”, y como no conocen de cerca las Grandes Ligas, ignoran que no fuiste el mejor de tu generación. La patriotería en tu caso y en el mío, sería de un ridículo galopante. Mi conciencia y mi preparación para votar para el Hall de la Fama, me defienden para que no cometa errores tan tontos, como ese.

Y, ni de paso, te menciono los casos de tu esposa y del muchacho autista.

Te admiro, sinceramente. Y te deseo lo mejor de lo mejor.

Abrazos, Juan Vené”.

