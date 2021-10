Una incógnita para la mayoría de los organizadores de carreras en Tijuana, es como será en el futuro el poder llevar a cabo una carrera. Antes de la pandemia, el calendario tijuanense estaba saturado de eventos pedestres, se programaban sábados y domingos, a veces hasta dos o tres carreras en un solo día.

Mientras en Rosarito y Tecate se han estado organizando carreras con ciertas facilidades en este año, en Tijuana se han hecho muy pocas, generalmente se han celebrado en el Rancho Casian o con medidas especiales con salidas separadas como una que se hizo en el Parque Morelos y otra que se dividió en cuatro días, en la zona del Estadio Caliente.

Con la organización del Medio de Tijuana, se pensaba que se abrirían las puertas para organizar carreras, pero no ha sido así, la mayoría de los organizadores para no verse afectados por una cancelación o hacer engorrosos trámites han preferido esperar hasta el 2022 o hacerlas virtuales como la del IPN, la del Tec o la de Chevron, y los pocos que se han animado se están enfrentando a trámites complicados y tardados encabezados por el de Coepris que exige protocolos sanitarios y que sin él no es posible tramitar los demás.

Es comprensible que por la pandemia que no ha terminado, se estén pidiendo este tipo de requisitos, pero sería conveniente que sea un trámite ágil y que se adapte a lo que es una carrera, una actividad física al aire libre, porque no es lo mismo, por ejemplo, a un concierto masivo con venta de bebidas embriagantes.

Ya se anunciaron tres carreras en Tijuana para el mes de noviembre, que se espera se puedan realizar, son la de la “Contra la Diabetes, el 14, la de los Abuelitos el 21 y el 28 la de Tijuana Together, ojalá y los organizadores puedan cumplir con el largo peregrinar de los trámites y permisos, algunos son gratis, pero hay otros con un costo elevado como el de la Seguridad Pública, tan necesaria para la protección de los corredores. Aparte están el contratar ambulancias y paramédicos entre otros grandes gastos para hacer una carrera, como las medallas, los premios, las playeras, publicidad etc. En ocasiones es posible el apoyo de patrocinadores, pero no siempre es así.

Este próximo domingo se celebra la carrera contra el cáncer organizada por el Imdet, se entiende que, para hacerla con tan poca anticipación, los trámites fluyeron rápidamente, ojalá que la nueva administración municipal les dé el mismo trato y el apoyo a todos los organizadores, que al fin de cuentas son promotores del deporte y aportan algo vital, que es la de promover la actividad física en la población, para una mejor calidad de vida. Y no solo eso, algunas tienen causas nobles.

En Rosarito ha habido más apertura y se han celebrado carreras casi cada semana, en Tecate son constantes, hay también en Ensenada y algunas en Mexicali, esperamos que en Tijuana ya pensando en el 2022, sea como otros años, que sea el Municipio con más eventos pedestres, para eso claro está, todo depende que el semáforo de la pandemia lo permita y que se den realmente las facilidades para hacer eventos, eso sí con un buen control para darle preferencia en las fechas a las carreras ya tradicionales en Tijuana.