Candidateables

Aunque aún faltan 3 años para que se den las elecciones para la presidencia de la República, parece que ya empiezan a surgir algunas propuestas, tanto de los partidos como los aspirantes ciudadanos. Entre los que ya se “destaparon” están el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, por parte del grupo en el poder; mientras que por el Partido Acción Nacional, el ex candidato a la presidencia del PAN, Ricardo Anaya también dio a conocer sus intenciones de llegar al 2024. Pero por el lado del ámbito empresarial, se señala al ex presidente de Coparmex Nacional, el bajacaliforniano, Gustavo de Hoyos Walther como un aspirante al cargo más importante de México para la próxima elección. Medios de comunicación nacionales lo pusieron en la jugada y lo equipararon con Manuel Clouthier y Vicente Fox, quienes llegaron por el lado de la iniciativa privada y el segundo logró ganar la Presidencia de la República. Ante los señalamientos, el abogado de profesión señaló que en este momento, van por la revocación de mandato, buscando llevar a Andrés Manuel López Obrador a ser sometido a dicho recurso en 2022. Eso sí, no negó que pudiera darse una posible participación en la búsqueda de la Presidencia de la República, lo que habrá que verse es si va con la alianza formada en las elecciones pasadas entre el PAN-PRI-PRD, o por algún partido en específico. Lo que sí es un hecho es que habrá más de un “tirador” a ser el candidato presidencial por lo que aunque parezca lejano el 2024, parece que las cartas se empezarán a barajear más temprano de lo esperado. EVENTOS MASIVOS Baja California inició ya con los eventos masivos, luego de que se decretara el semáforo verde de Covid-19 en el Estado, pero tras los primeros conciertos y juegos deportivos, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico señaló que hay muchas áreas de oportunidad, en pocas palabras mucho por mejorar. El Secretario afirmó que en caso de que se de un aumento de casos en 14 días a causa de los eventos, estos se suspenderían de nueva cuenta en todo el estado, ya que no se quiere tener el aumento de casos. Incluso señaló que se visualiza más importante el tener un regreso a clases presenciales que el llevar a cabo eventos masivos, por lo que estarán monitoreando los casos y un posible aumento, así como el mejorar los protocolos para evitar contagios de Covid-19. Actualmente está la temporada de vacaciones y también se viene una época importante de eventos como el festival de Rosarito, en el que participarán importantes exponentes del reggaetón, mientras que en Ensenada está la fiesta de la vendimia, en Tijuana la feria y para Mexicali las Fiestas del Sol. Sin duda los organizadores de estos tendrán que buscar que se lleven a cabo todos los protocolos, pero los asistentes deberán poner de su parte ya que de no lograrse, los demás se vendrán abajo. LE SACAN LA VUELTA Pateando el bote, el Ayuntamiento de Mexicali se encamina a aprobar la reforma a la constitución local que aprueba los matrimonios igualitarios a través de la "positiva ficta". Es decir, el Cabildo de Mexicali dejará correr el plazo de 30 días, que se vencen esta semana. para que automáticamente se apruebe sin necesidad de votar la modificación al artículo siete de la constitución, ya avalada por el Congreso del Estado. Se debe recordar que para la modificación constitucional tras la aprobación del Congreso, se requiere que cuatro de los seis Ayuntamientos la respalden. De momento solo el Cabildo de Tecate le entró al tema y como era de esperarse la aprobó. Mientras que la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz MacFarland dijo que el próximo sábado votarán este tema en Cabildo. No es el caso de Mexicali, donde el regidor morenista, José Ramón López Hernández, de la comisión de Legislación del Cabildo, a pesar de tener el dictamen para análisis, se ha negado a sesionar, ante la complacencia de la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez. De esta manera los ediles se acobardan ante el debate, por lo que si no sesionan no se podrá conocer su postura ante el tema del matrimonio igualitario.