Caminando al 2024

La euforia electoral se ha desatado de verdad, escucho en la radio nacional como le van dando cabida, no solo a Claudia o Xóchitl, sino a las 9 entidades donde se renovarán 8 gubernaturas y un jefe de gobierno de la Ciudad de México, la Capital pues.

Mientras Claudia sigue en su tarea de seguir la doctrina de Andrés Manuel en su gira por no sé qué y resaltando que ella (en su titulación) no se plagió ninguna línea, pero si las palabras de Andrés Manuel que repite a diario; Xóchitl se defiende de los ataques y destapes de haber copiado seis párrafos de su informe para la titulación de ingeniero, la levantada de dedos de hombres y mujeres para ser gobernadores, gobernadoras o jefes o jefas de gobierno está en pleno.

Baja California, en su elección local, únicamente elegirá a 7 alcaldes y 17 diputados, pero es Tijuana donde se ha movido el agua electoral. Monserrat Caballero, la actual alcaldesa de Tijuana, quien vive en el Cuartel Militar, ha levantado la mano, pero a lo mejor cambia de mira y busque una senaduría o una diputación federal.

Esta semana María del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, además de no haber encabezado el presidio durante el desfile cívico-militar, la razón es personal o a lo mejor le aburren los desfiles, ella lo suyo, la Banda del Recodo. Pero ya me desvié del asunto. Marypili como le dice Jaime Delgado, se entrevistó con el Teniente Coronel, Julián Leyzaola Pérez, ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana y Ciudad Juárez, Chihuahua, según fue de trabajo, tal vez por la alta criminalidad que existe en Tijuana y no ha habido forma de parar y le pide ayuda. Otra, la posibilidad de encaminarlo a la candidatura a la alcaldía de Tijuana e impedir que Jaime Bonilla Valdez llegue.

Hablando de Jaime Bonilla, el senador busca pleitos, él y sus conductores de PSN (según me platican) tienen una campaña 24/7 en contra de María del Pilar, incluso su participación en la tribuna del Senado de la República la volvió a utilizar para señalar a la gobernadora de encabezar un Cártel del narcotráfico. Ahora resulta que además de ser la Reina del Tictok es líder de un cártel. Bonilla la acusó de convertir su administración en un “cártel que le disputa la plaza a otras organizaciones delincuenciales”. Y aprovechó para hablar del agente de la SSC detenido en San Ysidro con 44 kilos de cocaína.

Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo intervino para callar a Bonilla quien pidió a la mesa directiva del senado se enfocara la reunión en el análisis del 5to Informe de Gobierno. Por supuesto que fue motivo para una repasada en PSN.

Pero en Mexicali la cosa va más lenta, ha levantado la mano Norma Bustamante, actual presidenta municipal pero, dicen, que Netza Jauregui, actual Secretario del Bienestar estatal, si el que estuvo apoyando a ciertas “corcholatas”, ellos por Morena. Por parte de PRI, PAN y PRD no he visto un personaje sobresaliente que diga “yo puedo derrotar a Morena”, tal vez porque no lo hay.

Hay que estar pendientes de los nombres y currículos de todos los que levante la mano para contender por una presidencia municipal de los 7 ayuntamientos de las dos coaliciones y de Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Social. También habrá que conocer los candidatos a diputadas o diputados federales que los actuales no han servido para nada y senadores que ídem. Alguien me dijo que Gustavo de Hoyos estaba suspirando por una senaduría ¿o me dijeron una cenaduría? Por lo pronto quiero reconocer que va a ser un proceso muy movido, lleno de injurias, traiciones, declaraciones, acusaciones, etc., etc. Muchos trapitos al Sol, conoceremos de intimidades buscando dañar al contrincante y el revire, buscarán hasta debajo de las piedras, ejemplo de ello Claudia y Xóchitl. Saludo a mis 17 lectores, ánimo.

*- El autor es Periodista independiente.