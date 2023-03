Una sensación de vértigo da el enterarse de todo lo que está pasando, una suma de cambios, más desde la pandemia. Cambio de paradigmas en la segunda decena del siglo XXI, que dejará huella en la historia. El giro más reciente y local es que México sea referido como enemigo por parte de altos políticos americanos y, Estados Unidos señalado como enemigo por otros tantos políticos mexicanos, esto obligó a AMLO a tomar partido por los Demócratas, vaya apuesta. Afortunadamente somos frontera con California en contraste con las ciudades pegadas a Texas, ni qué decir si regresa el trumpismo republicano a la Presidencia o al Congreso. El argumento central es el fentanilo, aunado al viejo asunto de la migración. La cadena del fentanilo empieza en China, exportan extraoficialmente sustancias químicas necesarias para su producción, sobre todo a México. El delincuente siempre tendrá interés en participar en el narcotráfico y en donde haya más ganancias allá irá. Por motivos que desconozco y he preguntado, aún no es mayor el consumo de esta sustancia en México, si abunda tanto en el trasiego, más pronto que tarde, contagiará a muchos adictos, nosotros también somos víctimas. Sin embargo, estamos en las noticias internacionales asociados a sucesos de narcos, donde antes había un mariachi ahora tenemos a un narco en el imaginario extranjero. El senador Rubio mencionó el viejo enemigo de los tiranos marxistas, la novedad es que al gobierno de México lo pone de ese lado. Otro paradigma que se ha transformado es el de género, se atomiza el concepto tradicional de una pareja heterosexual. Nunca imaginé escuchar casi diariamente sobre el género fluido, aunque es políticamente incorrecto someterlo a reflexión, clínicamente es pertinente. Es más sensato lo no binario, frecuentemente asociado con aversión al sexo. Efectivamente hay personas que están más cómodas si no tienen que ocupar ningún rol de género, que es una condición genéticamente determinada. Los paradigmas cambian rápidamente, ahora son los super ricos los que hacen cohetes para ir al espacio, las relaciones suelen ser virtuales, la seguridad cotidiana es recuerdo de viejos, las películas se ven en casa y se ven series, no se lee, la frivolidad es lo popular, las creencias se diversifican, hablamos de China y Rusia, y somos vecinos de un imperio en decadencia. Bueno, hasta los delincuentes entregan a los culpables por considerarlo un error estratégico y no querer tener encima a todas las fuerzas armadas. La guerra mundial que pasa de ser fría a belicosa, una pandemia que no se va, una derecha internacional que renace, en fin, tantos cambios en poco tiempo dan vértigo. La sociedad necesita tiempo para adaptarse a estos cambios, los sucesos van muy rápido y no lo permiten. *- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.