Cambio de estafeta

Hoy se debe realizar el cierre del trabajo de los diputados de la 22 Legislatura del Estado de Baja California, para dar entrada a lo que será la XXIII legislatura, pero hasta la tarde de ayer las instalaciones se mantenían tomadas por grupos de manifestantes.

A partir del 1 de agosto los 25 nuevos diputados deberán tomar el cargo y definir quién sería el primer presidente de la mesa directiva, así como los miembros subsecuentes.

Diputados electos de Morena se acercaron con manifestantes, entre ellos la aspirante a candidata a diputada por Morena Araceli Piña, para ver cuáles eran las peticiones, pero en el momento no llegaron a ningún acuerdo, pero determinaron seguir con reuniones para revisar un pliego petitorio para ver si realizan la “apertura” del recinto legislativo.

Mano ganadora

El todavía diputado de la 22 legislatura Job Montoya Gaxiola resultó ser un diestro en los juegos de azar y fue presentado como ganador de un torneo de póker que repartió 200 mil pesos en premios.

El diputado que formara parte de Movimiento Ciudadano deja de ser diputado hoy cuando el Congreso haga entrega de la estafeta a la XXIII legislatura, aunque las instalaciones legislativas están tomadas.

En redes sociales hay quienes critican que Job Montoya se encuentre jugando torneos de cartas en casinos cuando el Congreso se encuentra paralizado por manifestantes, mientras que hay quienes señalan que como cualquier persona tiene derecho a divertirse.

Por lo pronto el próximo ex diputado se llevó al menos 50 mil pesos de la bolsa de premios que se repartió en dicho torneo organizado por un casino.

Jaloneos en Rosarito

Vaya jaloneos los que se están dando entre los burócratas y los regidores de Rosarito por obtener los primeros, el incremento salarial de este año pero según se comenta el problema no es ese, sino la autorización para ocupar plazas sindicales que están actualmente vacías o por desocuparse por personal que se va a jubilar.

Por lo pronto el personal de base encabezado por el secretario general del sindicato en esta localidad, Miguel Ángel Ibarra, desde el pasado viernes iniciaron movilizaciones con paros de labores, pero ayer martes de plano cerraron las entradas al Palacio Municipal, evitando que los empleados de confianza trabajaran en sus oficinas y por supuesto, que se diera servicio al público.

Aunque no se ha declarado una huelga formal, esta podría emplazarse este día pues parece ser que los regidores no están dispuestos a dar su brazo a torcer, para que las ocho plazas disponibles se ocupen en esta administración.

De hecho, el día de ayer, los ediles enviaron el dictamen para convocar a sesión de Cabildo extraordinaria, pero esto no ocurrió ya que explícitamente el acuerdo establece que no se autoricen las plazas, no así el incremento que piden los burócratas y que llegará al 6%.

Así las cosas, parece ser que no hay fecha para que se restablezcan las actividades en el Ayuntamiento, y los contribuyentes, que son los “paganos” de esta historia, tendrán que esperar para realizar sus trámites y pagos o incluso casarse hasta nuevo aviso.

Mujeres molestas

Y siguiendo con las manifestaciones, alrededor de 50 mujeres se presentaron ayer afuera de una estación de radio en Ensenada para expresar su inconformidad ante recientes declaraciones que hizo el comentarista Héctor Polo, a través de su perfil de Facebook en contra de la diputada Claudia Agatón Muñiz.

Las mujeres llevaron pancartas con la foto del locutor y gritaban misógino por haber utilizado adjetivos calificativos en relación al peso y la vestimenta de la diputada, lo que les pareció poco profesional, las mujeres permanecieron más de una hora afuera de la estación, sin embargo, aunque no fueron recibidas, decidieron dejar un escrito y cartulinas donde exigían un alto a la violencia política, la discriminación y el racismo, “Héctor Polo violentas a una y nos violentas a todas”, decía una de las pancartas.