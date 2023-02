Cambio de bando

Hace apenas unos días, el Ayuntamiento informó que Jesús García Castro “renunció” como Secretario de Gobierno Municipal, cargo que apenas había asumido el 5 de septiembre del año pasado. Incluso, aunque las razones de su salida fueron el clásico “asuntos personales y de carácter privado”, se llegó a comentar que estaba en medio de una situación legal.

Anterior a este cargo, García Castro fue Auditor Superior del Estado, además en temas políticos fue líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI en la entidad.

Además, García Castro ha sido considerado del grupo cercano a Fernando Castro Trenti e incluso más afín a la gobernadora del Estado.

Pero, poco le duró estar desempleado, pues el martes por la tarde, el gobierno del Estado anunció que lo nombraban como nuevo director de Recaudación de Rentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT BC), en lugar de Omar Alberto Ramos Sierra.

Durante la mañanera de ayer, la gobernadora fue cuestionada sobre el nombramiento de García Castro, comentó que él apoyó mucho en la relación entre Estado y Municipio y cuando se enteraron que ya no estaría en Ayuntamiento, pues decidieron hacerle la invitación.

Eso sí, cuando le preguntaron sobre si él traía un problema legal, ella dijo que desconocía.

CENSURA

Sin duda los legisladores de Morena salieron más “amloístas” que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, al aprobar una iniciativa de ley tendieron a aumentar las multas para penalizar a quienes “insulten” al inquilino de Palacio Nacional y a otros servidores públicos.

Los legisladores de Morena y el propio mandatario parecen tener los oídos muy sensibles ahora que están en el poder, porque ahora rechazan lo que era su deporte favorito: El insulto y la calumnia.

Nada más basta con recordar toda serie de insultos, injurias y groserías que proferían en sus mítines y sobre todo en lo que antes el mandatario llamaba las “benditas redes sociales”, ya fuera en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien no bajaban de borracho, y aunque así fuera no es un delito, o al ex presidente Enrique Peña Nieto de quien decían una palabra impublicable, o incluso a sus hijastras insultaban, mientras todo el morenismo lo celebraba y viralizaba.

Así que ahora a los legisladores morenistas y al propio mandatario les duelen las críticas y por ello quieren limitar la libertad de expresión, porque eso es precisamente, un intento de censura disfrazado de prohibición de no “insultar” al mandatario y a otros funcionarios.

Y aunque digan que el mandatario se mostró “sorprendido” porque los diputados,”sus diputados”, aprobaron la iniciativa, y públicamente la rechazó, es bien sabido que en su partido Morena no se mueve una hoja si no es por orden de habitante de Palacio Nacional.

Con esto queda claro que es una farsa aquella famosa frase de López Obrador donde señala que en su gobierno está “prohibido prohibir”.

FAN DEL CANELO

Durante la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que se llevó a cabo ayer en Ensenada, el Fiscal General del Estado, Ricardo

Iván Carpio Sánchez, fue cuestionado en relación a Ricardo que recientemente el campeón de boxeo Saúl “Canelo” Iván Carpio Sánchez Álvarez, presuntamente dispuso de elementos del servicio activo de la Agencia Estatal de Investigación para que sirvieran como su seguridad privada durante una de sus visitas a la entidad, por lo que el funcionario aclaró la situación.

“Nosotros tenemos el gusto de conocer de manera personal, tenemos una amistad personalmente con él, nos acercamos a saludar y evidentemente el personal que se encuentra con nosotros de manera directa en la seguridad de un servidor, desearon permanecer un rato con él para pasar un tiempo, que firmara unos guantes, fotografías y demás.

“Justo en ese momento es visto y reconocido, y le toman una fotografía, esa es la razón por la que estaba en ese momento con él, nosotros conocemos de manera personal al campeón el mundo y evidentemente él guarda una confianza muy sólida en Baja California, el motivo de la visita fue con propósitos turísticos y de análisis de algún tipo de inversión que pudiera desarrollarse en el estado, y nos acercamos a saludarlo”, detalló.