Calidad de Alonso, un problema para los Mets

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Lo único malo de la juventud es que está en mentes inexpertas”... LA PIMPI.

-o-o-o-o-



Con sus 45 jonrones, Peter Alonso (Mets) llegó al juego de anoche con los Phillies de visita, líder de las dos Ligas, empatado con Mike Trout.



“Sííííí, pero esta es una temporada donde los jonrones salen fácilmente y en grandes cantidades”, dirá un renuente a otorgar los méritos a quien los merece.



Eso es cierto, pero entonces por qué no muchos andan por esos 45 y las 107 carreras impulsadas en su primer año de bigleaguer, como este muchacho de 24 años, nativo de Tampa y descendiente de españoles del archipiélago de Mallorca.



Él es el único, entre los mil 200 bigleaguers, que además de esos números, batea para 267, y recibe los honorarios mínimos, apenas sobre los 500 mil dólares por toda la temporada.



La inmensa calidad de Pete al bate tiene muy preocupado al gerente-general de los Mets, Brodie Van Wagenen, a quien por cierto, acusan los periodistas de Nueva York de nada ortodoxo en esas funciones.



Su problema en este caso es que si no firma a Alonso para unas 10 temporadas y por unos 350 millones de dólares antes de ir a arbitraje en 2022, podrá imponer los honorarios que se le antojen, pero solo hasta 2025, cuando el slugger tendrá la oportunidad de declararse agente libre, para ir a buscar su negociación multianual y multimillonaria en otra parte.



Los agentes de Pete, Adam Karon y Tripper Johnson, esperan pacientemente, pero no olvidan sus escandalosas diferencias con Van Wagenen, cuando en septiembre del año pasado no subió al pupilo, aún cuando en triple A bateaba para 285, con 36 jonrones y 114 impulsadas. Lógicamente, no lo llamó al equipo grande para retrasar su fecha de agente libre.



De todas maneras, los fanáticos de los Mets, quienes acuden por decenas de millares a Citi Field, aún cuando el equipo vaya mal, se encargarán de exigirle a Van & que no deje ir al nuevo slugger de lujo... ¡Yo que te digo!



RETAZOS.- ** Los Rojos obsequiaron un bobblehead del slugger Ted Kluszewski a todos los que asistiron al juego de ayer sábado y tambien lo harán a quienes vayan hoy domingo. Y así será durante los otros dos fines de semana de este mes… ** No he podido confirmarlo, porque él no contesta al teléfono, pero de buena fuente supe que el presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, J.J. Ávila, ha renunciado a ese cargo. Difícilmente encontrará la pelota de aquel país alguien tan eficiente como él…¡Cosas veredes, amigo Sancho!... ** ¿Por qué renunció?... ¿Quién lo va a sustituir? Yo no puedo por prescripción médica y marital... ¡Amanecerá y veremos!...



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.