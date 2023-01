En días pasados, el Instituto del Deporte de Tijuana (IMDET), presentó el calendario de eventos deportivos del 2023, y hablando de las carreras pedestres, más de 90 están programadas, de las cuales hay 13 que organizará el IMDET, las 9 carreras del Serial Delegacional, el Medio Maratón de Tijuana, la Milla Internacional, además de la carreras de la Inclusión y la del Fin de Año.

En el 2022, algunas carreras se cancelaron, otras se pospusieron, esto más que nada debido a lo problemático de los trámites a realizar en el municipio y lo costoso que resultó contratar los oficiales de tránsito para la seguridad tan necesaria para la protección de los corredores en las calles de Tijuana. También hubo algunas ocasiones en que se “empalmaron” dos carreras en el mismo día y la Secretaria de Seguridad Ciudadana solo se pudo comprometer a cubrir un evento.

Para calendarizar las carreras del 2023, esta vez hubo más restricciones pues no se permitió más de una en el mismo día, solo si acaso una en la tarde y otra en la mañana, además si llegara a posponerse una carrera, ya no se autorizará una nueva fecha.

Dentro de las carreras más importantes, el próximo año reaparecerán las de Tijuana 5000 y la del Florido, dos de las más esperadas, pues la de Tijuana 5000 reúne a varios de los mejores corredores de México y la del Florido es muy atractiva por ser gratuita, con grandes premios y regalos. Otras que se volverán a organizar son la de Mujeres Race y Corre Santa en diciembre.

Por la calidad y nivel de corredores, la Obesity not 4 me, seguramente será de las mejores del año, junto al Medio de Tijuana y la Milla Internacional. Otras importantes y con gran participación serán la Enchilada en Febrero, y las de la Fundación Castro Limón, Corre con color en mayo y Corre con espuma en septiembre. Entre las tradicionales, esta la más antigua, la Mutualista del 5 de mayo, la de la Canaco en Agosto, la de los Contadores en Mayo, también están la Enersen (Chevron) en octubre, la de IPN en Mayo, y no podia faltar Yo también corro en Tijuana 10k en su octava edición en Junio.

Hay muchas más dignas de mencionar, algunas nuevas, otras que ya se han hecho, como la del Policía y Reto Casa Blanca en enero, la del Ejercicio en Febrero, el Serial UABC en marzo, septiembre y octubre, la Action Shot en marzo, Love Run, Alba Roja, Gran Hotel, Tijuaneros, y Sindicato Moderno en abril, Titanes Cut en mayo, Corre con el Corazón, Guardia Nacional, Rock Fest en julio, La Presa y Coparmex en agosto, Di sí a la vida, Independencia, Corre por tu Tec en septiembre, la del Plomero y Rendirse Jamas en octubre, Dia de Muertos, Tijuana Together, y Contra la Diabetes en noviembre. Y todavía hay más, ojalá que todas se puedan realizar y los trámites para el permiso final de las carreras ante el Municipio de Tijuana sean menos conflictivos y den respuesta y autorización una semana antes, no el viernes anterior al evento, a las 4.00 pm de la tarde, minutos antes de terminar el ultimo dia habil y la última oportunidad para obtener el permiso de la carrera.