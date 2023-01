Desde siempre se ha dicho que todo es según del cristal con el que se mira y, más aún, si distorsionamos la realidad observándola a través de un caleidoscopio, ya que cuando ponemos el ojo en uno de ellos, con asombro observamos multiplicidad de imágenes y colores con armoniosa simetría…

En dado caso de que “alguien” no conozca el caleidoscopio (lo que considero poco probable entre mis lectores) citaré la definición del diccionario de la RAE: “Tubo ennegrecido interiormente, que encierra dos o tres espejos inclinados y en un extremo dos láminas de vidrio, entre las cuales hay varios objetos de forma irregular, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir volteando el tubo, a la vez que se mira por el extremo opuesto”. Por favor, ¡no me diga que usted no tuvo uno de niño!

Bueno, pues elegí la palabra caleidoscopio porque este año que empieza “está por verse”. Ahora bien, puedo dejar volar mi imaginación y aludir a una tercia de predicciones de Nostradamus para este 2023:

El astrólogo, alquimista, filósofo, médico y matemático francés que vaticinó que “la cabeza de la iglesia católica dejaría su encargo”; o sea que, el Papa Francisco va a renunciar. Lo que no deseo ni creo….

Por otro lado, “una luz caerá sobre

Marte”, lo que se puede interpretar como que el hombre pisará el planeta rojo durante el 2023. ¿Será posible? A mí sí me gustaría que lo hiciera; pero que ello fuera en beneficio de toda la humanidad.

La tercera muy inquietante, por cierto, profetiza: “Gran disminución en el país más poderoso del mundo”. ¿Conflictos económicos e inestabilidad social en los Estados Unidos? Pues puede que sí. ¿Cómo la ve?

Y, ya que para México no vislumbró nada en específico, tendremos que asumirlo como venga.

PALABRA DE HOY: CALEIDOSCOPIO

Del griego 'kallos' que significa “bello”; 'eidos', “imagen” y 'skopeo', “mirar” u “observar”, Así, la palabra caleidoscopio se traduce en “ver bellas imágenes”.

Ahora bien, el caleidoscopio como instrumento se le atribuye al científico escocés David Brewster en 1817 y rápidamente se hizo popular al convertirse en un juguete que produce agradables efectos visuales.

DE MI LIBRERO: NOSTRADAMUS

Novela de Manuel Martínez que profetiza la separación de Cataluña de España para convertirse en el primer estado islámico de Europa. Lo que sucede porque la población islámica se convierte en mayoría y toma el poder democráticamente…

La ley islámica provoca una guerra civil contra el gobierno español y para el año 2040, cuando se va a producir la reunificación, un comando de cinco mujeres intentará asesinar al rey de España cuando realice un viaje a Barcelona…

Argumento que se basa en las profecías de Nostradamus descifradas a través de la numerología, siendo que una de ellas dice: “De la parte más profunda de España se disociará y al mismo tiempo abandonará lo que había sido los confines de Europa”.

Todo tipo de entresijos y enredos difíciles de desenmarañar como si sucediera en un emocionante y sui géneris caleidoscopio.